Dansk familie lå syv timer i vandet: - Jeg nåede at sige farvel til mine børn

ATHEN (Ekstra Bladet): Therese tørrer en tåre væk fra sin kind. Tanken om, at hun har sagt farvel til sine børn mere end en gang, gør ondt på den danske kvinde.

- Jeg nåede at sige farvel flere gange til mine børn. Jeg sagde, at jeg elskede dem, og at vi ses på den anden side af regnbuen.

Ekstra Bladet møder Therese Hultmann Holm Nielsen på den danske ambassade i Athen, hvor hun sammen med sine tre børn, 11-årige Marcus, syvårige Freja og kun femårige Villas forsøger at få lavet nye pas, så de kan komme hjem til Danmark.

Pas, mobiltelefoner, pung og kontanter forsvandt i bølgerne for få dage siden.

Gløderne fløj omkring os

Den danske familie var sammen med nogle venner på ferie i Grækenland. Her havde de tilbragt knap tre uger med pool, is og masser af solcreme.

Men søndag eftermiddag lagde en tung sky sig over familieferien.

- Jeg går op med Freja, mens de andre er nede i poolen. Jeg ser ud af vores vindue, og der brænder det oppe på bjerget. Jeg hiver fat i hoteldirektøren, men han tager det ikke seriøst. Han siger bare, at det er langt væk, fortæller Therese, der gentagne gange griber fat i sine børn.

- Jeg tænkte allerede der, at vi ikke klarede den, fortæller syvårige Freja.

Men blæsten i byen er rettet direkte mod hotellet, og derfor bevæger branden sig hurtigt i retning af familien.

Da de kommer ned i receptionen, er der allerede fyldt med røg. Sammen med deres vennepar, som også har to piger på 14 og 11 år, beslutter de sig at søge ned mod vandet.

- Der flyver ildkugler om ørerne på os. Der er eksplosioner fra biler, og vi gemmer os ved nogle klipper. Men det bliver for varmt, så vi får fat i en lille båd, der ligger tæt på, siger hun.

Lige nu arbejder familien for at få nye pas, så det kan komme hjem. Foto: Philip Davali

’Bare flyd på ryggen’

De fem børn bliver kastet op i båden, og flere, der har set familiens flugtforsøg, kaster sig desperat op i den lille jolle, som til sidst ender med at have 14 personer ombord.

Derfor beslutter Therese og vennen Kenneth Bo Hansen, som Ekstra Bladet møder på et Hotel i Athen, at de hopper i vandet for at ligge ved siden af båden, så den kan holdes stabil.

De vil holde sig tæt på land, som det er muligt, men trykket fra en eksplosion på et nærliggende hotel gør, at båden flyver længere væk fra kysten.

- Da den første bølge skyller ind over, bliver jeg hysterisk. For jeg kan ikke klare at ligge med to børn i vandet. Men så kommer den næste bølge, og så er båden væk. Jeg ligger i vandet med mine to yngste børn og siger, at de skal bare flyde på ryggen.

- Men det kan vi ikke. Bølgerne er for store, siger syvårige Freja stille.

Mand druknede

Desperat har alle i båden forsøgt at gribe fat i noget, der gør de kan få hjælp til at holde sig oppe. En belgisk far og hans 16-årige søn har fået fat i en af Thereses tasker, hvor der er en pose popcorn i, der gør, at den kan flyde

- Den eneste mulighed, jeg kan se, for at redde mine egne børn, er, at jeg skal have min egen taske. Jeg svømmer derfor over til dem, og jeg får tasken. Freja kommer op på tasken og kan flyde, og jeg tager Villas på ryggen.

- Men den belgiske mand kan ikke svømme, og han drukner. Sønnen skriger og skriger og svømmer over og siger, at vi skal love til at sige til hans mor, at han elsker dem, siger hun.

- Det var meget uhyggeligt at se en mand ligge i overfladen, mens hans søn bare skriger, siger Marcus.

’Mor kan vi ikke bare sige farvel’

I flere timer kæmper de danske familier for at overleve. På et tidspunkt bliver 11-årige Marcus skilt fra resten af familien.

Han ligger sammen med Kenneth Bo Hansen og hans to døtre, Amalie og Mathilde.

- Vi ligger hele tiden og siger kom så. Du må ikke give op. Kæmp videre, siger Marcus.

- Det gav styrke, når man lå og var lige ved at give op, fortæller 14-årige Amalie, da Ekstra Bladet møder hende sammen med familien på et hotel i Athen.

Men Therese kan godt mærke, at hendes kræfter er ved at være brugt op. Hun lærer datteren Freja at råbe ’help me’, så hun holder sig i gang.

På et tidspunkt kommer en helikopter over dem, men den ser dem ikke. Heller ikke redningsbådene i nærheden når dem i vandet. Alt omkring dem er sort – bortset fra lidt lys i det fjerne.

- På et tidspunkt falder Villas i søvn på mine skuldre. Jeg bliver ved med at ruske i ham og sige, at han skal vågne op, så siger han til mig ’kan vi ikke bare sige stop og farvel, mor. Jeg kan ikke mere', siger Therese, mens tårerne igen løber ned af kinderne på hende.

Den femårige Villas vil ikke rigtig fortælle noget under interviewet. Han er mere fokuseret på den slushice, der normalt hører sig til på en ferie.

Kenneth Bo Hansen og familien oplevede mareridtet på egen krop. Foto: Philip Davali

Reddet af dansker

Inden båden kæntrede, og familien stadig havde deres telefoner ringede de desperat hjem til familie og venner. Her formåede de at sende to billeder af koordinater, hvor de befandt sig.

Vennen i Danmark fik fat på et nærliggende krydstogtskib, som søger efter de otte danskere i vandet.

- Jeg kunne ikke have klaret ti minutter mere, men så kom der hjælp. Der blev sendt redningsbåde i vandet. Da børnene er kommet op, kaster jeg bare op. Vi kommer op på skibet, og her får vi hjælp fra personalet om bord.

- De giver os deres tøj, endda deres underbukser så vi har noget tørt, siger Marcus.

Familierne bliver sejlet til Athen, hvor de bliver indlogeret på et hotel. De har desuden fået tilkaldt en krisepsykolog.

Therese får efter nogle timer på ambassaden endeligt et pas til sig selv og sine tre børn. De håber, at de kan komme hjem onsdag aften.

Men den voldsomme oplevelse har sat sine spor.

- Jeg hører hele tiden skrig, og jeg sagde farvel til mine børn flere gange. Nu vil vi bare gerne hjem til Faaborg, siger hun, inden de får de sidste timer til at gå i den græske hovedstad.

