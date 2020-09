Dansk filmmand dømt: Voldtog kvindelig ansat

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det var en kæmpe nyhed, da Christopher Nolans blockbuster-thriller 'Tenet' i efteråret 2019 skulle optage scener ved en vindmøllepark tæt på Lalandia ved Rødby på Lolland.

For en af medarbejderne på den danske del af giga-produktionen udviklede forberedelserne til optagelserne sig dog til et mareridt, da hun blev voldtaget af en dansk filmmand, som arbejdede på den danske del af produktionen.

Der er netop faldet dom i en sag, hvor den 46-årige mand har fået 14 måneders fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelse. I første omgang blev han dømt i Retten på Nykøbing Falster, og dommen blev onsdag stadfæstet i Østre Landsret, oplyser anklagemyndigheden til Ekstra Bladet.

Vågnede ved voldtægt

Kvinden var ansat i voldtægtsmandens produktionsfirma som freelancer, da overgrebet fandt sted i en hytte på Lalandia. Ifølge filmmandens forklaring skulle han ned at se på forholdene, fordi der skulle indlogeres op mod 400 mennesker i forbindelse med filmoptagelserne. Den kvindelige medarbejder var med.

I domsbogen fra Retten i Nykøbing Falster fremgår det, at kvinden lå og sov og var ude af stand til at modsætte sig, da den dømte tog hendes shorts og underbukser af, ragede på hende og voldtog hende. Han stoppede, da hun vågnede.

Kvindens forklaring fremgår ikke af domsbogen fra Nykøbing Falster, som Ekstra Bladet har fået indsigt i. Formentlig har hun afgivet forklaring bag lukkede døre, og derfor er det kun mandens version af sagen, der er tilgængelig for Ekstra Bladet.

Manden: jeg følte mig udsat for overgreb

Han forklarede i retten, at han også havde følt sig udsat for et overgreb.

De to delte, ifølge manden, to flasker rosévin og endte med at lægge sig til at sove i samme seng, da eneste anden mulighed var en hems. Han forklarer videre, at han vågnede ved, at hun rørte hans lem, og da han rykkede tilbage udbrød hun 'hvad fanden sker der'. Han følte, det var et overgreb, og hun følte også, at det var et overgreb på hende, lød det i retten fra manden, som også sagde, at de begge var oprørte, og at kvinden havde spurgt, om han kunne have sexomni (at have sex i søvne, red.)

De havde lagt sig til at sove hver sit sted, og da de kom hjem næste morgen aftalte de at støtte hinanden.

Og så blev hun fyret

Voldtægten fandt sted i juli. I september blev kvinden fyret fra virksomheden. Ifølge manden fordi hun ikke havde levet op til sit arbejde.

Byretten lagde i dommen vægt på, at kvinden har afgivet en forklaring, der forekommer 'sikker, præcis og detaljeret', og som til dels understøttes af andre forklaringer.