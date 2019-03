Dansk flugtbilist anholdt i Málaga

En ung mand med dansk nationalitet gjorde søndag gader og veje i den sydspanske by Málaga højst usikre, da han i to omgange flygtede fra spansk politi.

Guardia Civils særlige efterforskningsgruppe for trafikulykker mistænker en 22-årig mand med dansk pas for at være flugtbilist i Málaga i weekenden.

‘Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Comandancia’ har ifølge nyhedssitet Spanienidag tirsdag i denne uge anholdt den unge mand, der beskrives som af 'dansk oprindelse' og som bosiddende i Málaga.

Han er angiveligt ansvarlig for at have påkørt ​​en Guardia Civil-betjent tidligt søndag morgen i Carlos Haya-tunnelen i udkanten af Málaga efter en hæsblæsende biljagt.

De nærmere omstændigheder og årsagen til flugten efterforskes fortsat, ligesom det undersøges, hvorvidt der var andre passagerer i bilen.

Det skriver det lokale medie i Málaga, Diario Sur.

Ramte betjent i farten

Dramaet fandt sted efter en biljagt, der altså sluttede brat i Carlos Haya-tunnelen, hvor politiet - i første omgang - formåede at bringe bilen med den unge dansker bag rattet til standsning.

Men da betjentene steg ud af deres patruljevogn for at anholde flugtbilisten, trådte han igen tungt på speederen og undslap fra stedet, mens han ramte en betjent i farten.

Betjenten kom heldigvis ikke alvorligt til skade, så politiet genoptog forfølgelsen for at få passiviseret den potentielt livsfarlige danske flugbilist.

Politiet fandt senere søndag køretøjet forladt i Málaga-bydelen Virreina. Føreren af køretøjet blev dog først fundet tirsdag aften.

Mens politiet fortsat undersøger sagen, og om der var andre personer i bilen, da jagten satte ind, bliver den 22-årige dansker nu afhørt.

Der er ingen oplysninger i Diario Sur eller andre spanske medier om, hvad der fik manden til at flygte. Beslutningen om at gøre det kan dog komme til at koste ham dyrt i form af bøde og muligvis fængselsstraf.