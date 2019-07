Dansk forfatters søn død på ferie

Den danske kogebogsforfatter og søn af Maria Giacobbe, Andreas Harder, er død på sin ferie i Italien. Andreas Harder blev 55 år gammel.

Det bekræfter 90-årige Maria Giacobbe over for Ekstra Bladet.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa skete dødsfaldet i forbindelse med en ulykke på Sardinien i byen Orosei. Andreas Harder fik efter sigende et hjerteanfald nede i vandet i forbindelse med en bådtur. Han blev reddet op, og det blev givet livreddende førstehjælp.

Desværre stod hans liv ikke til at redde.

Det forløb bekræfter Maria Giacobbe over for Ekstra Bladet.

- Han var på ferie med sin kone, og de var på tur sammen med en fætter. På et tidspunkt svømmede de efter båden, men han får et hjerteanfald og besvimer. De får reddet ham op og ringer efter en lægehelikopter, men de kunne ikke gøre noget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Maria Giacobbe er født i 1928 og er opvokset på Sardinien i Italien. Hun er bosat i Danmark, og i 1962 blev hun dansk statsborger. Foto: POLFOTO

Ulykken fandt sted omkring klokken 09.30 fredag morgen.

På ferie med konen

Ifølge Maria Giacobbe var Andreas Harder alene på ferie med konen Aja Thorup, der er forfatter Kirsten Thorups datter.

- Min anden søn Thomas var på vej til Italien, men de er taget hjem igen nu. Det er helt, helt uventet det her, og vi vidste ikke, at der var noget galt. I går (torsdag red.) var de på en smuk tur i bjergene, og der var intet at mærke, siger Maria Giacobbe til Ekstra Bladet.

Maria Giacobbe ønsker at understrege, at hendes søn var en fantastisk mand.

- Jeg vil bare sige, at han var en meget, meget god og hjælpsom mand. Han var venlig over for alle, og ingen på denne jord ville sige noget dårligt om ham, siger hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Maria Giacobbe bliver 91 til august.Foto: POLFOTO

Alle pårørende er blevet underrettet.

Skrev kogebøger

Andreas Harder har blandt andet skrevet bogen 'Cucina Italiana', ligesom han står bag bogen 'Eddike'.

Derudover er han manden bag Claus Meyers kursus Mine Italienske Køkkener.

Andreas Harder er søn af Uffe Harder, der også er forfatter og er kendt for sine digtsamlinger.

Den italiensk-fødte Maria Giacobbe har skrevet adskillige romaner, noveller og digte. Hendes seneste bog hedder 'En europæer ved den store Kims Hof' og er fra 2013. Et af hendes mest kendte værker er 'Diario di una maestrina', der er oversat til 15 forskellige sprog.

Andreas Harders bror, Thomas Harder, er også forfatter, journalist og foredragsholder.