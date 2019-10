Dansk ishockeyspiller tiltalt for vold

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for vold mod ishockeyspilleren Kristian Jensen, der under en kamp slog en modspiller i hovedet

Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn er blevet tiltalt for vold. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Tiltalen kommer, efter at Kristian Jensen slog Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen i ansigtet, mens denne lå forsvarsløs uden sin hjelm på isen.

Den 18-årige spiller pådrog sig sig et mindre brud på en knogle i ansigtet i forbindelse med hændelsen, og den skade er angivelig seks uger om at hele.

Disciplinærudvalget har straffet Kristian Jensen med karantæne frem til 1. december, og episoden blev efterfølgende meldt til politiet.

De har undersøgt episoden og sigtet den 23-årige forward, og anklagermyndigheden har altså nu fundet grundlag for at tiltale Kristian Jensen for vold.

Lucas Bjerre Rasmussen blev hårdt medtaget af episoden. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Kristian Jensen har efterfølgende undskyldt og taget afstand fra episoden, og han nægter sig også skyldig i tiltalen, fortæller hans forsvarsadvokat Jens Christian Christensen.

- Denne her sag er afgjort med en straf inden for ishockeysportens eget system. En meget hård straf, hvis ikke den hårdeste nogensinde. Hvad straffesagen angår, så er påstanden frifindelse, siger advokaten.

Han henviser til en afgørelse fra Disciplinærudvalget i Danmarks Ishockey Union, som idømte Kristian Jensen en karantæne frem til 1. december - det svarer til 17 kampe.

- Denne her sag hører ikke hjemme i retten, men nu må vi se, siger Jens Christian Christensen.

Hos Kristian Jensens arbejdsgiver, Frederikshavn White Hawks, har direktør Henrik Andersen ingen kommentarer til tiltalerejsningen. Han henviser til forsvarsadvokaten.

Straffen for et slag i hovedet ligger typisk i området mellem 30 og 40 dages fængsel, som kan gøres betinget, for eksempel med vilkår om samfundstjeneste.

