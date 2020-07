Dansk Jehovas vidne får udskudt løsladelse i Rusland

Dennis Christensen, et dansk medlem af Jehovas Vidner, som er idømt fængselsstraf i Rusland, har fået udskudt sin løsladelse.

Det oplyser hans russiske advokat, Anton Bogdanov, til DR Nyheder.

Myndigheder har anket en afgørelse om at bytte den resterende del af hans fængselsstraf til en bøde. Dermed skal sagen for en russisk appeldomstol.

Advokaten frygter, at en løsladelse ikke bliver en realitet i juli. Det kan tage uger, før sagen overhovedet kommer for retten, vurderer advokaten.

Dennis Christensen havde håbet på at være en fri mand fredag, skriver DR Nyheder.

Dennis Christensen blev i februar sidste år ved en russisk domstol fundet skyldig i have agiteret for Jehovas Vidner og idømt seks års fængsel.

Jehovas Vidner er i de seneste år i Rusland blevet betegnet som en ekstremistisk organisation.

Danskeren blev anholdt i foråret 2017 under en gudstjeneste i trossamfundet i en by syd for hovedstaden Moskva.

I sidste uge godkendte en domstol i Rusland en anmodning fra Dennis Christensen om at blive løsladt før tid. Hans resterende fængselstid på 1 år og 11 måneder blev skiftet ud med en bøde svarende til godt 38.000 kroner.

Men dommen er altså blevet anket, hvorfor Dennis Christensen fortsat kommer til at sidde indespærret, indtil anken er behandlet.

At Jehovas Vidner i Rusland betragtes som en ekstremistisk organisation betyder, at trossamfundet står på samme liste som nynazister og terrorsympatisører.