Dansk jøde i chok: Jødestjerne sat på postkassen

Henrik Chievitz og hans jødiske hustru, Ella Chievitz, fik sig et forfærdeligt chok lørdag formiddag.

I løbet af natten var der nemlig blevet sat et klistermærke på deres postkasse. Mærket var formet som en jødestjerne og havde teksten 'Jude' skrevet i midten.

Mærket var blevet sat op natten til lørdag, som er 81-årsdagen for Krystalnatten, hvor flere tusinde forretninger og synagoger i Tyskland blev ødelagt og brændt ned. 91 jøder mistede livet på Krystalnatten.

- Det var meget, meget voldsomt at vågne op til. Det var naboen, som kom og bankede på her til morgen. Jeg kunne godt se, at der var noget galt, for hun så meget trist ud.

- Hun spurgte, om vi havde set vores postkasse, men det havde vi ikke. Så fortalte hun, at der var sat en jødestjerne på den, som hun kunne genkende fra 30'erne, fortæller Henrik Chievitz.

Ked af det

Han gik efterfølgende selv ud for at se klistermærket og for at tage billeder.

- Jeg blev frygteligt ked af det og vred. Jeg gik ind for at hente min hustru, og det ramte også hende rigtig hårdt.

- Hvorfor tror I, de gik specifikt efter jer?

- Min kone er jøde, Israeler med dobbelt statsborgerskab. Og vi er begge i foreninger. Jeg sidder som formand i Dansk-Israelsk forening, hvor Ella er bestyrelsesmedlem. Så vi har skrevet læserbreve, og vi deltager gladeligt i debatter.

Dette er dog langt over grænsen for, hvad de vil være med til.

- Det, synes jeg, er trist i Danmark i år 2019, hvor vi har ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed. Jeg kan være nok så uenige med mange mennesker, men jeg er altid klar på at stå ved mine holdninger og tage debatten.

- Men det her, synes jeg er kujonagtigt. Det er jo ikke bare en, der er gået tilfældigt forbi. Vedkommende har organiseret det. Det er jo ikke et klistermærke, du kan finde alle mulige steder, og de har sat det op i nattens mulm og mørke.

- Det her træder ind over vores private grænse. Hjemmet skal jo være trygt at være i. Derfor rammer det ekstra hårdt.

Positive kommentarer

Henrik Chievitz lavede efterfølgende et opslag på Facebook, som på kort tid er blevet delt mange gange. Der kommer også en masse kommentarer, hvor folk er meget støttende. Blandt andre folketingspolitikeren Lars Aslan Rasmussen har kommenteret opslaget.

- Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger, og det varmer mit hjerte utroligt meget. Man føler sig ramt, isoleret og alene i sådan en situation, og det varmer.

Parret oplyser, at sagen er anmeldt til politiet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse.

- Der er lavet en undersøgelsesrapport på det, så det er noget, vi arbejder videre med, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Anders Olesen.

Vagtchefen oplyser desuden, at der ikke umiddelbart er kommet nogen anmeldelser fra andre personer i området, som har oplevet det samme.