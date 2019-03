Dansk kirke plyndret

Med en kile af træ formåede kirke-tyve at stjæle ældgamle fade, lysestager og et dåbsfad fra jysk kirke. En mistænkt er varetægtsfængslet

Intet af økonomisk værdi, men meget af affektionsværdi er blevet stjålet fra Vær Kirke ved Horsens.

45 små lysestager, et dåbsfad, en dåbskande, den store syvarmede alterstage og to andre alterstager er pist væk fra den østjyske middelalderkirke.

- Det er ren Egon Olsen. Vi har åben kirke, hvilket vil sige, at vi har dørene ulåst mellem solopgang og solnedgang. Tyvene havde så puttet en kile af træ under døren, så den ikke kunne låse, fortæller formanden fra sognets meninghedsråd, Claus Korup til Ekstra Bladet.

Men forventer tyvene at score kassen på de mange koster, får de lang næse. Alle effekterne er nemlig støbt i messing, hvorfor de ikke er værd at smelte om som eksempelvis guld og sølv.

- Men de har stor værdi for kirken. Særligt dåbskanden og dåbsfadet har vi været kede af at miste, da det har været i kirken siden 1500-tallet, siger Claus Korup.

Ingen alarm

I menighedsrådet har man ikke nogen mistænkte i tankerne. De kan heller ikke se, hvad gerningsmandens motiv har været.

Men til trods for at det var nemt for tyvene at komme ind, har man ikke tænkt sig at ændre på, at man vil forblive som en åben kirke.

- Vi lever i et frit land, så det er en risiko, vi må løbe, lyder det fra formanden.

Kirken har hverken overvågning eller alarmsystem.

Tyveriet, der fandt sted natten til mandag, er meldt til Sydøstjyllands Politi, der har en efterforskning i gang, hvilket de nævner i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at man har varetægtsfængslet en mistænkt i sagen, mens de opfordrer til tage at kontakt til 114, såfremt man har yderligere oplysninger.