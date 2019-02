Dansk købmand stod fast: Nedlagde bevæbnet røver

Mens de fleste andre danskere lige var blevet færdige med denne uges dosis X Factor, satte en dansk købmand efter en røver.

Brian Bregnholm Hansens Rema 1000 i Nørre Snede i Midtjylland fik nemlig besøg af en bevæbnet røver, som forsøgte at stikke af med kassebeholdningen på 6000 kroner. Røveriet gik dog ikke efter planen, skriver TV Midtvest.

- Da jeg kommer op til kassen, stikker han af. Og først, da jeg hopper op på ham, ser jeg, at han har en pistol i hånden, men da er det for sent. Der er de 100 kilo i fuldt firspring for at overmanden den her kunde, siger Brian Bregnholm Hansen.

Ikke stolt

Den trodsige købmand, som havde valgt at kaste sine 100 kilo over røveren, fik heldigvis hjælp fra sine kunder. En af kunderne formår at få vristet pistolen fra gerningsmanden, hvor det heldigvis viser sig at være en legetøjspistol.

Heltemodet, som nogle vil sige Brian Bregnholm Hansen udviste, har dog ikke gjort købmanden selv stolt.

- Jeg ved godt, jeg har dummet mig. At jeg har taget én med en pistol, det er fuldstændig hjernedødt, når man har to børn. Det er ens ære, de krænker. Det handler ikke om pengene, for det er en død ting. Det handler om mit personale, og at den her butik er mit livsværk. Det skal de bare lade være i fred, siger han.

Kniv og kokain

Det viste sig, at politiet allerede var bekendt med den 42-årige gerningsmand. Da han blev anholdt fandt politiet et gram kokain, 2,4 gram hash og en ulovlig foldekniv.

Den 42-årige mand blev fredag fremstillet i grundlovsforhør og blev varetægtsfængslet i fire uger. grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, da politiet har mistanke om, at der er endnu én involveret i røveriforsøget.