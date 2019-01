Dansk kunsthandler dømmes til at betale italienere 17 millioner

Tre arvinger efter en italiensk gallerist har krav på 17,5 millioner kroner hos den københavnske kunsthandler Jens Faurschou.

Det er udfaldet af et omfattende opgør ved domstolene, som har drejet sig om et maleri af Pablo Picasso, en hemmelig konto i Schweiz, mulig svindel med skulpturer af Asger Jorn og en rapport fra et detektivbureau.

Østre Landsret har torsdag givet en mor og hendes to døtre medhold, hvilket indebærer den store regning til Jens Faurschou.

Sagen skyldes, at Faurschou i 2009 købte et maleri af Pablo Picasso af kunsthandleren Gianni Schubert i Milano.

Danskeren lod et værk af tyskeren Georg Baselitz indgå som betaling for Picassos "Maleren og Modellen" fra 1964. Desuden skulle han betale 4,5 millioner dollar.

Pengene skulle falde i rater, men Jens Faurschou betalte kun de første fire. Gianni Schubert blev myrdet af en ansat i 2010. Derefter bad enken og hendes to børn om, at de resterende penge skulle betales til en konto i Schweiz, men Faurschou stoppede betalingen.

I landsretten har den danske kunsthandler blandt andet hævdet, at en anden person kunne være den virkelige ejer af Picasso-værket.

Han har også henvist til, at der kunne være noget uldent ved at betale til en hemmelig schweizisk konto.

Denne bekymring havde Faurschou imidlertid ikke oprindeligt, påpeger dommerne, som fastslår, at han skal betale italienerne de 17,5 millioner kroner.

At retssagen er blevet en omfattende affære, skyldes især, at Jens Faurschou har hævdet, at italienerne i virkeligheden skylder ham 22,6 millioner kroner.

Dette bygger på krav, som Museum Jorn i Silkeborg oprindeligt skulle have mod Gianni Schubert. Disse krav købte Jens Faurschou i 2012 af museet.

Under sagen har både den tidligere og den nuværende direktør for Museum Jorn, Troels Andersen og Jakob Thage, vidnet i landsretten.

Også direktøren for Piero Manzoni-fonden har besvaret spørgsmål i retssalen i Bredgade i København. Hun har sværtet Gianni Schuberts ry og har sagt, at han krænkede kunstneres rettigheder.

I forbindelse med retssagen har Jens Faurschou desuden hyret detektivbureauet Kroll for at få klarlagt den afdøde gallerists involvering i sager om kunstsvindel.

I den 33 sider lange afgørelse noterer dommerne, at noget kunne tyde på, at Schubert fik fremstillet flere Jorn-skulpturer end tilladt, men der er ikke fremlagt tilstrækkelige beviser. Derfor har Faurschou ikke noget modkrav.

Oveni de 17,5 millioner kroner kommer en regning for italienernes sagsomkostninger. Den lyder på 563.000 kroner.