Dansk kunstner bestjålet: Så gik FBI ind i sagen

Gerningsmændene efterlod sig ingen spor, da den fynske kunstner Jens Galschiøt fik stjålet 16 malerier af kunstneren Alberto Aragon Reyes i sommeren 2011, mens malerierne var undervejs fra Danmark til Mexico.

Men i april i år opdagede Jens Galschiøt så pludselig, at malerierne var sat til salg på en amerikansk netauktion, der hørte hjemme i Salt Lake City i Utah i USA.

Og netaktionen var tidsbegrænset til 25 dage, så der skulle handles hurtigt.

Den danske kunstner kontaktede straks Fyns Politi, der indledte en efterforskning og gik til Retten i Odense for at få en ransagningskendelse på auktionshusets adresse.

Opgaven blev herefter givet videre til politi og anklagemyndighed i USA, fordi maleriet befandt sig på amerikansk jord.

- På baggrund af et godt og tæt samarbejde imellem politiet, anklagemyndigheden samt Rigsadvokaten i Danmark og FBI samt det amerikanske justitsministerium i USA, lykkedes det at få gennemført en ransagning på auktionshusets adresse kort efter auktionens udløb. Her fandt og beslaglagde FBI maleriet med henblik på at udlevere det til den rette ejer, Jens Galschiøt, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Stort netværk

Efterfølgende blev de øvrige malerier efterlyst, og det lykkedes for de amerikanske myndigheder at finde og beslaglægge yderligere syv af de stjålne malerier.

- Det er bare så fantastisk, at jeg nu får en del af mine malerier tilbage. Både i Danmark og i USA har politi og anklagemyndig virkelig gjort et imponerende stykke arbejde. Jeg havde faktisk aldrig regnet med at få mine malerier tilbage. Jeg glæder mig rigtig meget til, at mine billeder er hjemme Odense igen, siger Jens Galschiøt i pressemeddelelsen fra Fyns Politi.

Også anklager Stephanie Reby hos Fyns Politi er tilfreds.

- Sagen er et fantastisk eksempel på et vellykket internationalt samarbejde. Den viser, at selvom Danmark er et lille land, så har vi et meget stort netværk af gode samarbejdspartnere ude i verden, som er klar til at hjælpe, når vi har brug for det. Vi er meget taknemmelige for den meget store indsats vores amerikanske kollegaer har lagt i at hjælpe os med at finde malerierne, så de kan komme hjem igen, siger hun.

I fredags fik Jens Galschiøt så beskeden om, at otte af hans stjålne malerier nu er klar til afhentning i USA.