Dansk kvinde dræbt i frontalsammenstød på tysk hovedvej

En 47-årig dansk kvinde har mistet livet efter en færdselsulykke på hovedvej B4 mellem Uelzen og Lüneburg i den tyske delstat Nedersaksen.

Det skriver lokalpolitiet i Lüneburg i en pressemeddelelse.

Den 47-årige var chauffør i en Ford Galaxy og var på vej mod nord, da hun i en blød venstrekurve af uvisse årsager pludselig kom over i den modsatte vejbane.

Her stødte kvinden frontalt sammen med en lastbil.

Den 47-årige døde på stedet af de kvæstelser, hun pådrog sig i ulykken, skriver politiet.

I kvindens bil befandt sig også en 49-årig medpassager, som kom svært til skade. Redningsmandskab fik skåret passageren fri, som blev fløjet med redningshelikopter til et hospital i Hamburg, oplyser politiet i pressemeddelsen.

Også passageren er fra Danmark, oplyser politiet. Der oplyses intet nyt om passagerens videre tilstand.

I lastbilen befandt sig en 37-årig chauffør, som kun kom lettere til skade.

Hovedvejen B4 var spærret i flere timer efter ulykken. Ulykken skete tirsdag klokken 6.50.

Ekstra Bladet har været i dialog med Udenrigsministeriets Borgerservice, som fredag aften bekræfter over for Ekstra Bladet, at en dansk statsborger er omkommet i Tyskland.

- Da Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager, kan vi ikke oplyse yderligere, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice i en mail til Ekstra Bladet.