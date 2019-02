Dansk kvinde ramt af granitsten fra motorvejsbro: Teenagere dømt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et stenkast fra en motorvejsbro ved Ellund få hundrede meter syd for E45-motorvej nær grænseovergangen ved Frøslev efterlod en 58-årig dansk kvinde med alvorlige kvæstelser.

Efterfølgende blev to unge mænd anholdt i sagen, og de har nu fået deres straf.

Det skriver Norddeutscher Rundfunk.

De to 19-årige tyskere er begget blevet idømt seks års fængsel i et ungdomsfængsel og er blevet kendt skyldig i tre tilfælde af forsøg på manddrab, ligesom de er dømt for at have kastet sten mod bilister fem andre gange.

Otte biler, to lastbiler og en bus er blevet ramt, og overtrædelserne skete i perioden februar 2018 til maj 2018. Den danske kvinde blev ramt 9. maj 2018.

Ifølge tysk politi var en af ofrene en dansk kvinde, der er bosiddende i Flensborg.

Granitstenen, der vejede 20 kilo og målte 25 gange 25 centimeter ramte direkte ned i kvindes forrude. Hun overlevede heldigvis, men måtte indlægges med alvorlige kvæstelser.

Sagen har været behandlet bag lukkede døre af hensyn til de tiltaltes alder.

I 2016 fandt en lignende episode sted på Fyn, hvor en familie blev ramt af en stor betonklods kastet fra motorsvejsbroen ved Langesøvej på Fyn.

Den 33-årige tyske kvinde i bilen døde af de kvæstelser, som den 30 kilo tunge betonklods havde forårsaget, mens manden kom alvorligt til skade. Heldigvis slap deres søn uskadt.