Dansk kvinde reddet fra elv i Norge: Helikopter måtte hjælpe

En dansk kvinde blev reddet af en helikopter søndag i det nordlige Norge, hvor flere elve er gået over deres bredder.

Kvinden, der er i 20'erne, blev sammen med andre turister overrasket af et uvejr i Stormdalen i Rana, skriver nrk.no.

Nedbøren kom i voldsomme mængder, og den farlige situation opstod, da gruppen skulle krydse den fossende elv.

Danskeren blev stående på en sandbanke, mens vandet omkring hende steg. Hendes ledsager, en norsk mand fra Oslo, var derimod kommet over. Via telefon fik han alarmeret myndighederne, og politiet tog sagen alvorligt.

- Vi vurderede det sådan, at vi måtte sende en helikopter for at redde hende ud af elven, siger operationsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt, skriver nrk.no.

Både en redningshelikopter og en såkaldt luftambulance blev aktiveret. Kvinden er i god behold.

- Vi er glade for, at aktionen fik en lykkelig udgang, siger operationslederen.