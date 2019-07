Dansk mand død i motorcykelulykke i Norge

En 69-årig dansk mand er død i en motorcykelulykke, der skete 15. juli i Norge

Det skriver B.T., der har talt med norsk politi.

Ulykken skete i den norske kommune Marnardal, der ligger i det sydvestlige Norge.

- Motorcyklen er kommet ud i et sving og kørt af vejen og ud over et fjeld. Han blev dræbt på stedet, siger Morten Eriksen fra Agder Politidistrikt til B.T.

Selvom ulykken skete for godt en uge siden, er det først mandag, at politiet har offentliggjort, at det var en dansk mand, der mistede livet i ulykken.

Politiet bekræfter, at de pårørende er underrettet.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til norsk politi og Udenrigsministeriets Borgerservice.