Dansk mand og russisk kvinde fundet døde i Italien

En 39-årig dansk mand og hans 32-årige russiske kone er torsdag morgen fundet døde i deres fælles lejlighed i den italienske by Piossasco.

Det skriver flere italienske medier, blandt andre La Repubblica, Torino Sud og La Nuova Periferia.

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at man er bekendt med oplysningerne i de italienske medier og for nuværende arbejder på at få oplysningerne bekræftet af de italienske myndigheder.

Ifølge de italienske medier skulle naboer til parret have alarmeret politiet kort efter klokken 06 torsdag, da de hørte råb om hjælp i lejligheden.

Politiet arbejder foreløbigt ud fra teorien, at den 39-årige mand har dræbt sin kone og efterfølgende taget sit eget liv, oplyses det i flere af medierne.

Parret havde ifølge medierne været gift i fem år.

Opdateres ...