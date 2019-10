Dansk milliardær i flydrama

Mandag morgen var den danske rigmand Lars Seier Christensen på vej til den italienske hovedstad, Rom.

Men få minutter efter, at den 56-årige finansfyrste havde sat sig i sit flysæde, udviklede situationen sig dramatisk for en stund.

Da flyet lettede fra lufthavnen i Zürich, begyndte kabinen at lugte af røg. Det skriver Lars Seier Christensen selv i et opslag på sin Facebook-profil.

'Puha. Et par minutter efter jeg lettede på et fly til Rom for et kvarter siden, var der voldsom røglugt i kabinen. Flyet vendte om omgående og vi er lige nødlandet igen i Zürich', lyder det i opslaget.

Efterfølgende konstaterer rigmanden, der hovedsagligt har tjent sine penge på Saxo Bank, at situationen var lidt for 'spændende'. Alt endte dog godt, skriver han afslutningsvist.

Om rigmanden efterfølgende nåede til Rom, melder historien intet om.