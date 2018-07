Dansk mor og søn omkommet i flyulykke

To danskere er omkommet i et flystyrt i alperne

En 59-årig dansk kvinde og hendes 20-årige søn er fredag omkommet, da et lille propelfly styrtede ned i Alperne.

Det oplyser schweizisk politi til Ekstra Bladet, ligesom Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter bekræfter det.

I en mail fra udenrigsministeriet lyder det:

'Udenrigsministeriet kan bekræfte, at to danske statsborgere er omkommet i Schweiz. De pårørende er underrettet. Da Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager, kan vi ikke oplyse yderligere.'

Fredag var de ude at flyve sammen med en 54-årig mand fra Schweiz samt pilotens 21-årige søn i et fly fra klubben GVM Sion.

Lørdag kom det frem, at de fire var omkommet i ulykken, og nu bekræftes det altså at mor og søn er danskere med bopæl i Danmark. Lørdag skrev Ritzau, at de fire fløj ind i en gletsjer i de schweiziske alper. Inden ulykken var flyet gået ned i 3300 meters højde i et område i kantonen Valais, hvor bjerget Dunantspitze ligger.

Flyet var lettet fra Sion, og da ulykken blev indrapporteret, sendte de schweiziske myndigheder et redningshold afsted. De fandt piloten samt de tre passagerer dræbt.

Politiet i Schweiz undersøger nu de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

