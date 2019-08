Dansk motorcyklist dræbt i Tyskland

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 32-årig dansker har mistet livet i en ulykke på motorcykel i Tyskland.

Det skriver det tyske medie Tag24.

Ulykken fandt sted fredag eftermiddag mellem Braunlage og Elend tæt på grænsen til Nidersachsen i det centrale Tyskland.

Motorcyklen forsøgte ifølge det tyske medie at lave en overhaling, mens en bil i modsatte vejbane forsøgte at dreje, hvorefter de to ramte sammen.

- Ved kollisionen fik den unge mand alvorlige kvæstelser, som han døde af på stedet, siger politichefinspektør Thomas Springer til Tag24.

Udenrigsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger i sagen.