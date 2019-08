Dansk narkoboss levede i sus og dus: Havde luksus-hovedkvarter i Malmø

Et Bang & Olufsen-anlæg, en Louis Vuitton-taske og et guldur i modellen Rolex Submariner er bare et udsnit af de luksusgenstande, der fandtes i et narko-hovedkvarter placeret i Malmøs 190 meter høje vartegn, Turning Torso.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Hovedkvarteret tilhørte en 39-årig dansker, som i maj blev idømt ti års fængsel ved Retten i Glostrup.

Manden var en af bagmændene i et organiseret narko-netværk, som smuglede kilovis af kokain fra Sverige til Danmark.

Der er tale om minimum seks kilo kokain, som blev beslaglagt i december 2017. Desuden er der beslaglagt pengesummer, der svarer til salg af 6,6 kilo kokain.

Gemte millioner i studiebolig

Dansk og svensk Politi arbejdede sammen i flere måneder for at optrevle den 39-åriges aktiviteter. Man fandt blandt andet ud af, at han ofte mødtes med en dengang 25-årig dansk studerende i en frisørsalon i Herlev.

Derfor opsattes overvågning i den 25-åriges studiebolig, og inden længe var der bid.

- Jeg tør ikke tænke på, hvor mange millioner jeg har haft liggende, kan man ifølge Expressen høre den 25-årige sige på optagelsen.

Samme dag mødtes han med to mænd fra Malmø ved en gangtunnel, hvor han aflerevede 1,4 millioner kroner, som angiveligt skulle fragtes til den 39-årige. De to svenskere blev dog stoppet af politiet, og pengene konfiskeret.

Den 25-årige blev i maj idømt ni års fængsel. De to svenskere blev sigtet for hvidvaskning, men frifundet ved byretten i Malmø.

Denne sag er blot én i en række sager om indsmugling af narko til Danmark via Sverige.

Senest er 20 personer blevet varetægtsfængslet i forbindelse med efterforskningen af sagen, der af politiet er blevet døbt Operation Goldfinger.

Se også: 20 fængslet i stor narkosag

International operation: Smuglede kokain i privatfly