Dansk par i Sri Lanka: Alt rystede og blev kaos

Danske Halvor Hansen og hans kone var få hundrede meter fra en eksplosion i Sri Lanka søndag.

De sad klokken lidt over syv påskemorgen midt i morgenmaden på deres hotel, da det hele begyndte at ryste.

- Vi kunne høre nogle gevaldige brag fra vores hotel, der ligger i centrum. Umiddelbart efter hørte vil udrykningskøretøjer rykke ud, og det hele blev spærret af. Det var virkelig voldsomt, siger Halvor Hansen, der er fra Vejle.

I gaden uden for hotellet var det hele kaos, fordi borgere flygtede ud af bygninger for at se, hvad der skete. Også militær og politi fyldte gaderne.

Urolighederne skyldtes, at der tidligt søndag skete seks eksplosioner i katolske kirker og på hoteller i hovedstaden Colombo samt i den lidt mere nordlige by Negombo.

Her var mange religiøse samlet til påskegudstjeneste.

Selv om Halvor Hansen og hans kone har returbilletter til Danmark søndag aften, skyndte de sig op på værelset for at pakke alt.

- Vi pakkede hurtigt vores ting sammen og kom ud af byen. Vi er kørt cirka 50 kilometer sydpå, hvor der ikke er angreb, siger Halvor Hansen.

Det danske par har taget en tur til Sri Lanka mindst én gang om året siden 1997, og han har aldrig før oplevet noget lignende.

Trods den voldsomme oplevelse, har parret stadig tænkt sig at tage på den tur til Sri Lanka, som de har planlagt til efteråret.

- Vi er ikke bange, men vi tager vores forholdsregler i dag (søndag, red.). Det er forhåbentlig ikke noget, der sker igen, siger Halvor Hansen.

Søndag formiddag er mindst 156 meldt dræbt og 400 såret i eksplosionerne.