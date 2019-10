Dansk par købte Britta Nielsens hus

PHALABORWA, SYDAFRIKA (Ekstra Bladet): Det er langtfra alle, der græder over den rekordlave pris, som Britta Nielsens hus i Dannevirke blev solgt for ved tirsdagens auktion.

Et dansk par med tæt tilknytning til Sydafrika bød som de eneste på huset, der som bekendt endte med et hammerslag på sølle 91.480 danske kroner.

Parret ønsker ikke at stå frem med navn, men fortæller til Ekstra Bladet, at købet er sket på baggrund af en personlig interesse i området, uden at de ønsker at uddybe yderligere.

Neglebidende spænding

Forud for auktionen havde Peter Maskells ekspert i ejendomshandler vurderet boligen til at have en værdi på omkring 660.000 kroner.

Danskerne kan dog endnu ikke vide sig sikre på, om de rent faktisk ender med at få mulighed for at erhverve sig huset til spotprisen.

Frem til 29. oktober kan andre interesserede kan byde på huset. Dermed er der fortsat en chance for, at huset kan ende med at indbringe flere penge til statskassen.

Det danske par har dog ifølge sydafrikanske regler nu erhvervet sig forkøbsretten på huset.

Det betyder, at de i tilfælde af nye højere bud vil få mulighed for at give et modbud og matche prisen.

Indbragte 400.000 kroner

Ud over huset blev en grund kendt som vildtreservatet Mahlthini, en eksklusiv Land Rover og en lang række effekter fra Britta Nielsens hus solgt.

Et sæt eksklusive kameralinser blev solgt for 76.000 rand, mens Land Roveren blev solgt for 285.000, svarende til 130.360 kroner. Grunden blev solgt for et beløb svarende til 82.330 kroner. Resten blev solgt for mindre beløb.

I sidste øjeblik er Britta Nielsens computere trukket fra auktionen.

- Jeg er ked af det, men vi fik en mail fra Interpol i morges, der sagde, at ingen elektronik må sælges, da det kan være, at det skal bruges i efterforskningen, lød det fra auktionsleder Peter Maskell.

To mindre pengeskabe og et stort pengeskab fra husets 'saferoom' blev solgt for lige under 1000 kroner, to PlayStation for nogenlunde det samme, mens eksempelvis et par soveposer blev solgt for omkring 400 kroner.

Ejendelene indbragte i alt 863.000 sydafrikanske rand, svarende til knap 400.000 danske kroner.

Foruden huset købte det danske par også dele af de møbler og det inventar, som var sat til salg.