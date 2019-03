Dansk pilot i krydstogt-redning: Fuldstændig blackout

Danske Jim Hededal Nielsen var en af piloterne, der blev kaldt ud til det norske krydstogtskib Viking Sky i lørdags.

Sammen med flere redningshelikoptere blev han sendt ud for at evakuere mennesker fra skibet, da det lørdag eftermiddag udsendte et mayday-signal.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi får at vide, at der er en båd i problemer, og at der er brug for vores hjælp. Vi får at vide, hvilken type båd der er tale om, og vi får at vide, hvad koordinaterne er. Og så flyver vi op for at hjælpe, fortæller Jim Hededal Nielsen til Ekstra Bladet.

Krydstogtskibet var kommet i motorproblemer, og på grund af det voldsomme uvejr blev en evakuering sat i gang, hvor flere redningshelikoptere blev tilkaldt.

Jim Hededal Nielsen bor til daglig i Aalborg, men han arbejder stadigvæk for CHC i Norge. Foto: Stian Nagelsen

En af redningshelikopterne blev manøvreret af 44-årige dansker Jim Hededal Nielsen. Han er normalt ansat som helikopter-pilot hos virksomheden CHC, som er et helikopterselskab, der primært står for at transportere medarbejdere til og fra olieplatforme i Norden.

Virksomheden har også redningshelikoptere, der er til stede på olieplatformene, hvis der går noget galt. Og det var også den forbindelse, at Jim Nielsen var på vej ud til en norsk olieplatform med sine kollegaer lørdag formiddag. Men umiddelbart efter de var lettet får de et opkald fra det norske beredskab.

- Kontroltårnet kalder os op. De fortæller os, at hovedredningscentralen i Norge har brug for, at vi flyver op og hjælper til med evakueringen på Viking Sky, fortæller Jim Hededal Nielsen.

Derfor ændrede den danske pilot helikopterens retningen til nord mod det kriseramte krydstogtskib. Allerede inden han og kollegaerne når frem, når han at tænke sit.

- Vi havde allerede snakket om, at det lyder, som om det er noget heftigt noget, der sker deroppe, siger Jim Hededal Nielsen.

- Selvom jeg ikke bliver nervøs på mine egne vegne, bliver man da nervøs for, hvad omfanget af det her kan blive.

1373 personer var ombord på Viking Sky. Foto: Frank Einar Vatne

Aldrig set noget lignende

Da Jim Hededal Nielsen og hans fire kollegaer kommer frem til Viking Sky, bliver de mødt af et syn, de nok ikke glemmer foreløbigt.

- Normalt ser man krydstogtskibe langt ude på havet, men det her var tæt på kysten. Da vi ankommer, var der allerede to helikoptere og flere redningsbåde ved skibet, fortæller han.

- Skibet ligger stille, så det bevæger sig meget mere op og ned og fra side til side, end hvis en båd sejler. Det så helt surrealistisk ud.

Jim Hededal Nielsen og hans fire kollegaer går straks i gang med deres arbejde og kommer i kontakt med beredskabet og får et overblik over situationen.

Viking Sky udsendte mayday-meldingen lørdag omkring klokken 14. Foto: Frank Einar Vatne

Efterfølgende flyver de ned til det gyngende skib, hvor de skal begynde at samle passagerer op. Men det voldsomme vejr gør ikke evakueringen lettere.

- Det krævede, at alle gjorde deres job, og at kommunikationen var i orden, fortæller Jim Hededal Nielsen.

- Vi positionerer os sådan, at menneskerne, der bliver hejst op, ikke bliver ramt af båden, når den gynger. Vi positionerer os også sådan, at vi heller ikke kommer for langt væk fra båden, så de ikke kan falde ned i havet.

- Det løser vi ved at have en mand på dækket og en mand ved siden af mig, der hele tiden fortalte, hvis der kom store bølger, når folk skulle hejses op, når folk var om bord på helikopteren, om jeg skulle lidt til højre, eller om jeg skulle lidt til venstre, uddyber den 44-årige helikopterpilot.

En kaotisk dag

Jim Hededal Nielsen får samlet de første 25 personer op fra båden og sætter kursen mod et idrætsanlæg kaldet Brynhallen, hvor der var ambulancer og hjælp til de evakuerede mennesker.

- Vi lander på en parkeringsplads ved hallen. Da menneskerne bliver sat af, begynder de at klappe ad os. Man tænker ikke så meget over det i situationen, da man ligesom er i 'arbejds-mode,' men efterfølgende bliver man da opmærksom på, hvor dejligt det var, fortæller Jim Hededal Nielsen.

Men han kan ikke nå at hvile, for han skal have benzin på tanken igen, så han kan komme ud at evakuere flere fra Viking Sky.

Redningsfolk var mødt op ved Brynhallen for at tage imod de evakuerede. Foto: Odd Roar Lange

Da helikopteren er tanket op, flyver Jim Hededal Nielsen og hans kollegaer igen ud mod krydstogtskibet.

På vejen derud kommer der dog et nyt mayday-signal fra et helt andet fragtskib i området.

- Det var et fragtskib ved navn Hagland Captain der udsendte et mayday. Det lå lige ved siden af krydstogtskibet, og de havde fuldstændig blackout, så de bad også om hjælp, fortæller Jim Hededal Nielsen om aktionen midt i den anden aktion.

- Vi var de første ved båden. Samtidig forsøgte besætningen at få gang i deres motor igen. Vi holder os i nærheden og hjælper dem ved at lyse båden op med vores projektører, da de ikke havde noget lys.

- Da vi ikke havde mere brændstof, måtte vi vende tilbage til Brynhallen for at tanke op. Siden da ved jeg, at alle personerne blev evakueret fra båden af nogle andre.

En del af noget større

Tre gange nåede Jim Hededal Nielsen og hans kollegaer ud til krydstogtskibet. På omkring ni timer nåede de at samle 59 passagerer op. Så det var en afkræftet dansker, der kunne holde fyraften.

- Vi havde gjort helikopteren klar til næste hold, og så skal jeg ellers love for, at man bliver træt meget pludseligt. Så da man kom ind på hotelværelset, så var det altså bare godnat, fortæller Jim Hededal Nielsen.

På trods af den lange og hårde aktion ser den 44-årige dansker sig ikke som en helt.

- Jeg føler mig ikke som en helt. Der var jo så mange indblandede i den her redningsaktion, og vi var bare en lille del af det, fortæller Jim Hededal Nielsen.

- Men at være en del af en så stor og fejlfri redningsaktion, hvor der ikke var nogen, der kom alvorligt til skade - det gør mig stolt. Stolt af teamworket både i vores egen lille helikopter og i hele den store operation.

I alt blev cirka 500 af de 1373 passagerer reddet fra skibet hen over natten. 13 af dem måtte indlægges på hospitalet.

Søndag blev skibet bugseret af slæbebåde mod havnen i Molde, hvor passagererne blev modtaget med klapsalver og norske flag.

Sent søndag lød det fra den norske havarikommission, at man vil undersøge baggrunden for skibets problemer.