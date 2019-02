Dansk pilotelev dræbt i flystyrt: Kommer hjem i dag

Da kondolencerne begyndte at strømme ind, nægtede Jahid Sadaqat at tro på de mennesker, der fortalte ham, at hans lillebror var død.

Først da hans forældre ikke tog telefonen i barndomshjemmet i Køge, men en ven af familien meddelte den 30-årige ingeniør, at politiet havde overbragt den værst tænkelige besked, gik alvoren op for ham.

At lillebror Khalid Sadaqats var blevet dræbt i færd med det, han altid havde drømt om at kunne leve af. Den 26-årige pilotelevs liv endte brat, da noget gik galt i cockpittet på det træningsfly, som han sammen med sin instruktør fløj vest for Madrid.

- Det, vi har fået at vide, er, at det gik galt, da de som led i en øvelse slukkede motoren for derefter at starte flyet igen. I det øjeblik kommer der et letvægtspropelfly forbi og rammer dem, og herefter ved man ikke, hvad der sker. Jeg forestiller mig, at de er gået i chok og har mistet kontrollen, fortæller Khalid Sadaqats storebror Jahid Sadaqat til Ekstra Bladet.

Khalid Sadaqat elskede at flyve. Han blev kun 26 år. Søndag må familien gå den tunge gang, når piloteleven stedes til hvile i Brøndby. Foto: Privat

Dræbt på stedet

Ifølge familiens oplysninger fra myndighederne blev Khalid Sadaqat og hans kvindelige spanske instruktør dræbt på stedet, da flyet ramte jorden.

Værst medtaget var ifølge Jahid Sadaqats oplysninger instruktørens lig.

- Min brors krop er nogenlunde uskadt. Det er kun lidt af ansigtet, der er blevet skadet. Men instruktøren er blevet fuldstændig mast.

Midt i tragedien giver det familien en smule trøst, at de ikke også skal begrave et maltrakteret lig.

En anden af Khalid Sadaqats brødre er rejst til Spanien for at hente den nu afdødes jordiske rester. Liget kommer lørdag hjem til Danmark, hvor familien tager imod. Efter ankomsten har familie, venner og bekendte mulighed for at se ham, før en imam i en moske søndag beder en bøn for ham, hvorefter han bliver lagt i jorden på den muslimske gravplads i Brøndby.

Familien er i dyb sorg over tabet af den kun 26-årige pilotelev. Foto: Privat

Stor krammer

Den dræbte pilotelevs familie er i dyb sorg.

- Vi var seks brødre. Nu er vi fem brødre og to søstre og min far og mor. Det her kommer til at påvirke os resten af livet. Khalid betød rigtig rigtig meget for hele familien. Han var meget tæt på familien og sine brødre og søstre, meget hjælpsom og altid smilende. Han var der altid for en og hjalp med hvad som helst, siger Jahid Sadaqat, som sidst talte med sin nu afdøde bror for omkring tre uger siden, da han havde taget turen fra Spanien til Danmark for at være hjemme tre-fire dage.

- Jeg tog til lufthavnen for at hente ham. Han fik en stor krammer, og jeg sagde: 'Velkommen hjem, bror'. Jeg havde savnet ham rigtig meget. Efterfølgende skrev jeg med ham på Facebook, men nåede aldrig at ringe til ham. Heldigvis talte vores mor med ham næsten hver dag.

Mændene i Khalid Sadaqats familie samlet. Den nu afdøde står til venstre for sin far, som er klædt i hvidt. Den lille dreng er en nevø. Ekstra Bladet bringer billedet med familiens tilladelse. Foto: Privat

Jahid Sadaqat mindes sin lillebror som en dybt ambitiøs mand og flot fyr, som altid har været en gevinst for sine omgivelser.

- Han var ikke kun flot, men havde også en rigtig god personlighed. Pilotuddannelsen tog al hans tid, han var single. Han brugte omkring 14 timer om dagen på studiet, fortæller storebroren, som tilføjer, at Khalid Sadaqat altid har været en knokler, som familien var uhyre stolt af.

- Efter at han var blevet student fra Køge Gymnasium, studerede han international business på Syddansk Universitet i Slagelse og CBS. Han havde altid drømt om at blive pilot, men sagde, at det ikke skadede at have en høj uddannelse. Før han begyndte på pilotuddannelsen knoklede han på at spare sammen, fordi det koster mere end 500.000 at blive pilot, husker Jahid Sadaqat.

Hvordan kunne det ske?

Det var med hele familiens opbakning, da Khalid Sadaqat valgte at rejse til den spanske hovedstad for at realisere pilotdrømmen for på sigt at flyve passagerfly.

Han manglede kun seks måneder og den praktiske del af uddannelsen på flyskolen Quality Fly del aeródromo de Cuatro Vientos i Quijorna, da ulykken indtraf.

Lige nu er alt sorg og kaos i Khalid Sadaqats familie, men når begravelsen er overstået ønsker de at komme til bunds i, hvordan ulykken kunne ske.

- Det er jo ikke meningen, at der kan komme et fly og ramme dem. Der er en undersøgelse i gang, som vi selvfølgelig gerne vil have svar på.

Khalid Sadaqat var af afghansk afstamning, men har boet størstedelen af sit liv i Danmark og var dansk statsborger.