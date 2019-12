Dansk politi med afgørende oplysninger: Kvinde anholdt

En kvinde er blevet anholdt i Filippinerne for at arrangere liveshows med børn

På baggrund af oplysninger fra Nordsjællands Politi er en filippinsk kvinde blevet anholdt og sigtet for at arrangere seksuelle liveshows med børn.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen kommer i kølvandet på, at en 63-årig mand fra Nærum tidligere i år blev dømt for at have bestilt liveshows med børn over nettet.

I den forbindelse havde politiet indsamlet en masse materiale, som de i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, NC3, fik udleveret til filippinsk politi.

- Sagen var jo sådan set afsluttet med Østre Landsrets dom, men på baggrund af de mange oplysninger, som vi havde fundet under efterforskningen, besluttede vi at udarbejde et oplæg, der via NC3 og nordiske politi- og toldmyndigheders forbindelsesofficer blev videregivet til filippinsk politi, fortæller vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen, Nordsjællands Politi.

Se også: Nordsjællandsk mand betalte for overgreb på filippinske børn

På baggrund af de oplysninger blev kvinden anholdt for at arrangere de liveshows, manden bestilte, og hendes to børn - en 7-8 årig dreng og en 10-11 årig pige - der begge er blevet seksuelt udnyttet i shows og videoer - er blevet tvangsfjernet. Et spædbarn er desuden blevet overgivet til et nærtstående familiemedlem til kvinden.

Dansk politi er nu tilfredse med, at de har bidraget til, at i hvert fald to børn ikke længere bliver misbrugt.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde, hvor særligt det at have en forbindelsesofficer tæt knyttet til de filippinske politimyndigheder under efterforskningen har vist sig at være vigtigt og nyttigt i forhold til samarbejdet og den direkte kontakt med det filippinske politi, siger John Dyhrberg Christensen.