Dansk politi med i kæmpe aktion: 150.000 mistænkt

Seks danskere er blevet sigtet i en kæmpe sag, hvor 150.000 mennesker er mistænkt for at have bestilt fire millioner cyberangreb

I Danmark er seks personer blevet anholdt og sigtet for deres rolle i en kæmpe aktion på tværs af 20 forskellige lande.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

Den europæiske politienhed, Europol, beskriver, hvordan de har slået til mod ´Webstresser.org, der indtil sidens lukning verdens største af sin slags

I alt er 150.000 mennesker mistænkt for at have bestilt sammenlagt fire millioner angreb.

I pressemeddelelsen oplyser Europol, at de 20 involverede nationer i Operation Power Off er: Belgien, Kroatien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Litauen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Australien, Colombia, Serbien, Schweiz, Norge og USA.

Og det bekræfter leder af Nationalt Cyber Crime Center i Danmark, Claus Birkelyng, over for DR.

- I forbindelse med efterforskningen har man identificeret 12 til 15 interessante IP-adresser i Danmark, hvor dansk politi har fundet ud af, hvem der gemmer sig bag. Sagerne er så blevet sendt ud til de forskellige politikredse, hvor man indtil videre har sigtet seks personer, siger Claus Birkelyng til DR.

Derudover har politiet også fundet frem til flere mindreårige, der haft haft besøg af politiet.

Det er ikke oplyst, hvor meget cyberangrebene har kostet for de sigtede, men ifølge lederen er der tale om et beskedent beløb. De seks danskere er sigtede for at overtræde straffelovens paragraf 293 stk. 2.

'Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.'