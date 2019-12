Dansk rapper sigtet for forsøg på manddrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To unge mænd er sigtet for forsøg på manddrab på tidligere X Factor-deltager Mickey Rodrigues.

De blev begge varetægtsfængslet i et grundlovsforhør 12. december i dommervagten i København. De nægter sige begge skyldige, og de nægtede at udtale sig i retten.

Det fremgår af en retsbog fra grundlovsforhøret, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Den ene af de to sigtede i sagen har udgivet rapmusik. Nærmere kan Ekstra Bladet ikke beskrive hans identitet, da begge sigtede er beskyttet af navneforbud.

Sådan så Mickey ud, da han var med i 'X Factor' i 2013. Foto: DR

Stukket i hjertet

De to unge mænd er begge sigtet for at have forsøgt at dræbe 23-årige Mickey Rodrigues ved hans hjem på bostedet Østre Gasværk på Østerbro i København, hvor Mickey Rodrigues blev fundet livsløs 10. december klokken 08.04.

Med en kniv har de ifølge sigtelsen stukket Mickey Rodrigues i brystet og i siden, hvilket punkterede begge hans lunger punkteret, og hans hjertepose blev gennemboret.

De to mænd, der er sigtet, blev anholdt dagen efter overfaldet.

Mickey Rodrigues kan ikke selv huske, hvordan overfaldet skete.

- Så vi fester, hygger og drikker. Men så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg har total blackout og kan ikke huske noget. Det er som en slags forsvarsmekanisme, har han tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Smed ham ud

Efter knivstikkeriet valgte Mickey Rodrigues bosted at smide ham ud. Det gjorde de af hensyn til de øvrige beboers tryghed.

Så da han blev udskrevet fra Rigshospitalet 13. december havde han ikke kun stærke smerter efter at have overlevet de livsfarlige knivstik. Han stod også uden et hjem.

Kommunen har tildelt Mickey Rodrigues en ny bolig.

Mickey Rodrigues nåede videre til bootcamp i X Faktor 2013. Privatfoto

Mickey Rodrigues var med i X Factor i 2013, hvor han nåede videre fra auditions til bootcamp.

Mickey Rodrigues har selv valgt at stå frem i Ekstra Bladet med sin historie.