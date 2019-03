Dansk soldat omkommet i USA

En dansk jægersoldat har mistet livet i en faldskærmsulykke i USA.

Det oplyser Forsvarskommandoen.

Manden er omkommet i forbindelse med et træningsspring.

- Det er med stor sorg, at jeg i nat modtog melding om, at en af vores soldater er omkommet i forbindelse med et faldskærmsspring. Mine tanker går til de efterladte, og vi vil nu rykke sammen og støtte de pårørende i denne svære tid, siger generalmajor Peter Boysen, der er chef for Specialoperationskommandoen, i en pressemeddelelse.

Forsvaret oplyser, at omstændighederne omkring ulykken nu vil blive undersøgt, og at man foreløbig ikke har flere kommentarer.

De pårørende til den omkomne soldat er underrettet.

Sjælden ulykke

Det er meget sjældent, at danske militærpersoner omkommer i forbindelse med øvelser.

I september 2017 mistede en dansk marineoverkonstabel livet under en Nato-øvelse på Søværnets skib 'Absalon'.

Også dette dødsfald var resultatet af en ulykke. Overkonstablen fik hovedet i klemme i en luge, hvilket medførte svære skader.

Ekstra Bladet følger sagen ...