Dansk-spansk liga bag import af 2,5 ton hash

Smuglede hash videre til Norge skjult i lejede heste-transporter, lyder tiltale mod to mænd på 46 og 25

Store partier hash blev smuglet til Mosseporten i Norge skjult i lejede hestetransporter.

En dansk hash-liga med internationale forbindelser stod bag eksporten på 480 kilo hash til Norge, som dog kun var en brøkdel af al den hash, som danskerne indsmuglede fra Spanien.

Samlet handler hash-sagen om 2544 kilo hash, der blandt andet blev indsmuglet i palle-tanke af to kendte transportfirmaer.

De var uvidende om indholdet, når de blev hyret af bagmændene til at køre palle-tankene fra Alhurin de la Torre i Spanien til adresser i Dragør og Viby Sjælland.

To formodede hovedmand i hash-ligaen, 46 og 25 år, stilles torsdag for Retten i Glostrup, hvor de samlet er tiltalt for indsmugling og salg af de godt 2,5 ton hash. De nægter sig skyldige. Der er afsat 10 retsdage til sagen, hvor dommen ventes 29. oktober.

Smuglede hash under afsoning

En dansker, der tidligere er idømt 12 års fængsel som hovedmand i en stor narkosag, har fået en ny dom på tre år og otte måneder i hashsagen.

Han var med ved tre hash-smuglinger til Norge, mens han sad og afsonede resten af de 12 års fængsel i en af kriminalforsorgens åbne institutioner. Han erkendte i retten - dog kun 90 kilo hash i hver af de tre smuglinger med hestetransporter.

29. marts i år blev endnu en mand dømt i hash-sagen ved en tilståelsessag ved Retten i Glostrup. Han fik en tillægsstraf på to års fængsel til en tidligere dom.

To danskere sidder også bag tremmer i Spanien for deres roller i hash-smuglingen til Danmark. De blev anholdt, da spansk politi beslaglagde én af palle-transporterne med 600 kilo hash.

Krypteret kommunikation

Politiet i Norge har også anholdt en nordmand, der modtog 120 kilo hash i en af hestetransporterne på en rasteplads syd for Mosseporten.

Da politiets taskforce Særlig Efterforskning Øst slog til mod hash-ligaen 25. oktober sidste år, hvor syv blev anholdt, fandt politiet 464 kilo hash i en Mercedes lastbil på Avedøre Holme.

Det fremgår af anklageskriftet i hash-sagen, at smuglerne har benyttet sig af krypteret datakommunikation i forbindelse med planlægningen.

Det skal handle om mobiltelefoner med et særligt program som gør, at kun to telefoner kan ’snakke’ sammen - og det sker krypteret, så politiet ikke kan lytte med.

