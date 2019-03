Dansk taxachauffør i vanvids-kørsel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det blev fanget på video, da en chauffør fra Dantaxi blæste stort på færdselsloven og kastede sig ud i flere ulovlige overhalinger, der kunne være endt helt galt.

Det var en anden bilist, der fredag eftermiddag fangede tre hasarderede overhalinger i Græsted i Nordsjælland.

To af overhalingerne foregik på Græstedvej, hvor chaufføren så stort på reglerne og lavede to overhalinger ud over fuldt optrukne linjer.

Den sidste overhaling foregik i bymæssig bebyggelse rundt i et sving. Her kan det ses, at chaufføren akkurat når at trække ind igen, før han kolliderer med en modkørende.

Sagen undersøges

Dantaxi tager kraftigt afstand fra kørslen.

- Uanset om der er kunder eller ikke er kunder i den taxa, så tager vi meget, meget skarpt afstand til den måde at køre på, siger kommunikationschef Rasmus Krochin.

- Jeg kan sige, at selvom man ikke kan se nummerpladen, eller selvom det ikke vil være muligt at fastslå, hvad nummerpladen er, så er der nogle gps-koordinator og tidskoder på materialet, så vi vil med meget høj sandsynlighed kunne finde ud af, hvem der er fører af bilen på det pågældende tidspunkt og sted.

- Og det har I tænkt jer at undersøge?

- Det har vi tænkt os at undersøge, ja.

Kaldes til samtale

Firmaet har endnu ikke taget stilling til, hvad vanvidskørslen får af konsekvenser for chaufføren.

- Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Hvis det bliver muligt at fastslå, hvem der er føreren, så vil det første skridt være at kalde ham eller hende ind til en samtale. Så har vi nogle interne retningslinjer, som vil blive fulgt i den type sager her.

- Kan man godt være chauffør hos Dantaxi, når man overtræder færdselsloven på den her måde?

- Først skal vi have fastslået føreren, og så skal vi have talt med ham, og så vil vi ud fra vores interne regler finde ud af, hvad der skal ske i sagen.

- Vi har nogle retningslinjer, der spænder fra forskellige sanktioner, herunder også opsigelse i samarbejde med vognmanden, og når vi har undersøgt sagen til bunds og hvem der har kørt og har talt med vedkommende, så vil der i samarbejde med chaufførens vognmand blive taget en beslutning om det.

Det er langtfra første gang, vilde overhalinger er blevet fanget på video.

Politiet undersøger vanvittig overhaling ved Horsens

