Dansk turist afslører forbryderliga

Danske Niels Larsen kunne fredag aften hjælpe svensk politi med at opklare en sag om groft tyveri - nemlig sin egen.

På vej hjem fra skiferie i Norge havde den danske turist og hans kone valgt at gøre holdt ved en Burger King på E6 ved Stenungsund i Sverige, skriver Expressen.

På de tyve minutter de var væk fra bilen, blev den lænset for alle værdier.

- De stjal et dyrebart kamera og en linse, to bærbare og en ipad. Et stykke fra bilen på parkeringspladsen havde de smidt bøger, papirer, punge og pas, siger Niels Larsen til det svenske medie.

Personalet på Burger King kunne fortælle, at der var sket en række lignende tyverier, mindst ti, over de seneste uger. Det samme nikkede politiet genkendende til, da den danske turist kontaktede dem.

Kunne spore tyvene

Gennem appen 'Find my ipad' kunne Niels Larsen se, at det stjålne stykke elektronik befandt sig omkring 30 kilometer fra gerningsstedet nær Göteborg.

Talsmand for politiet Christer Fuxborg fortæller, at der blev sendt en patrulje ud på adressen, hvor en mand og en kvinde på 30 år befandt sig samt deres to mindreårige børn. Ved mange af tyverierne blev en Volvo V50 observeret, og den skulle vise sig at være et godt spor.

- Vi vidste, at der var en bil indblandet, og i boligen fandt vi bilnøgler og spor som ledte til en garage i nærheden, siger han.

I garagen fandt man både den beskrevne bil samt tyvekosterne.

Politiet er overbevist om, at Niels Larsens sag ikke er den eneste, der bliver løst i forbindelse med ransagningen af parrets bolig. Niels Larsen kontaktede politiet klokken 20.00 og allerede to timer senere var forbrydelsen løst.