Dansk tv-kendis i voldsom ulykke: Lægen spurgte om det var et normalt menneske

Den danske tv-kendis og murer Simon Iversen, der også er kendt fra DR3's programserie 'Hård udenpå', var fredag aften involveret i en voldsom trafikulykke, der kunne have kostet ham livet.

Det fortæller han til BT.

Fredag aften kom han kørende på motorvejen ved Køge, da han på grund af en mobiltelefon blev uopmærksom på trafikken.

- Jeg kan godt se, at der er en lastbil længere fremme, men så begynder jeg at rode ved min telefon for at skifte musik, og så opdager jeg pludselig, at jeg er kommet for tæt på den. Jeg får et chok og drejer først væk fra lastbilen, og så drejer jeg kontra bagefter, siger Simon Iversen til BT.

Kontrastyringen betyder, at bilen ruller rundt.

Foto: Mathias Øgendal

Ifølge Simon Iversen kurer den herefter videre på taget. Simon Iversen beskriver til BT, hvordan han føler det varer op til et minut.

Simon Iversen kunne selv forlade bilen efter ulykken og køre til sygehuset. Her blev han tjekket for indre og ydre skader:

- Ham der tjekkede scanningsbillederne spurgte lægen, om det var en normal person, de havde fået ind, for han var ekstremt muskuløs. 'Det ligner, han er pakket ind i bobleplast,' sagde han, og det var altså årsagen til, at jeg ikke har fået skader på mine indre organer. At jeg er så muskuløs, og at jeg brugte sikkerhedssele, fortæller Simon Iversen, til BT.

Ifølge tv-kendissen var han ikke påvirket af alkohol i forbindelse med ulykken.