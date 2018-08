Dansk vanvidschauffør tilbageholdt i udlandet: Smadrede 12 biler

En mand er blevet anholdt i Østrig efter at have påkørt 12 biler

En dansk mand på omkring 50 år er blevet anholdt i den østrigske hovedstad, Wien.

Det bekræfter politiet i Wien overfor Ekstra Bladet.

- Manden kørte sin lastbil i det fjortende distrikt i et sving, hvorefter han ramte to trafikskilte og fire vejstolper, siger Patrick Maierhofer fra politiet i Wien om hændelsen, hvor manden også kørte mod ensretningen.

- Derudover påkørte han 12 biler, som holdt parkeret i vejsiden.

Et vidne forsøgte at stoppe manden ved at banke på lastbilens dør, men den danske mand fortsatte videre i lastbilen.

Kørte for et band

Bilerne blev smadret mandag nat, og dagen efter fandt politiet frem til danskeren.

- Vi kunne identificere ham ud fra logoet på hans lastbil, som vidner havde set.

Chaufføren transporterede musikudstyr for et band, som politiet ikke kan nævne navnet på.

Tilbageholdt

Det er endnu uvist, hvorfor manden kørte, som han gjorde.

- Vi skal både afhøre ham og have udført nogle medicinske test, siger Patrick Maierhofer.

Manden er dog ikke anholdt, men politiet har fortalt ham, at han ikke må forlade Wien.

- Gerningen er ikke så alvorlig, at vi mener, det er nødvendigt at anholde ham.

