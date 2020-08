Dansk voldsoffer: Politichef sur over overfald

Det danske voldsoffer, Ahmad Walid Rashidi, kæmper nu ene mand for at få græsk politi til for alvor at gå ind i overfaldet på ham og to iranske kammerater lørdag 11. juli i Athens natteliv.

Den 28-årige studerende af afghansk oprindelse har ikke alene sendt breve til landets præsident, Katerina Sakellaropoulou, og premierminister Kyriakos Mitsotakis og sat statsoverhovedernes netværk i bevægelse.

Det danske voldsoffer foran natklubben KimZu tæt ved Akropolis i det centrale Athen. Det var her han og to kammerater angiveligt blev angrebet af syv til ti mænd, som af ofrene blev opfattet som dørmænd. Foto: Lars Schmidt

- Deres assistenter er vendt tilbage, og de fortæller, at de overvejer at mødes med mig, siger Ahmad Walid Rashidi.

Det er også ifølge danskeren selv lykkedes at få storbyens øverste politichef, General Police Officer Georgos Giannanis, i tale.

Politichef: Ikke godt nok

- Han har lovet, at han nu vil sætte en intern undersøgelse i gang af de politifolk, der har haft noget med sagen at gøre. Han var sur, og erkendte overfor mig, at politiarbejdet i den her sag ikke har været godt nok, siger Ahmad Walid Rashidi.

Fakta om voldssagen Den 28-årige studerende danske statsborger Ahmad Walid Rashidi og to iranske kammerater blev lørdag 11. juli omkring midnat overfaldet foran natklubben KimZu i Athens internationale festmiljø. De var forinden blevet afvist af klubbens dørmænd. På åben gade blev de derefter ifølge Ahmad helt uprovokeret overfaldet med tramp, slag og spark af syv til ti dørmands-typer, som råbte racistiske skældsord. Den brutale episode kostede den ferierende dansker af afghansk oprindelse en brækket næse, brud på temporalknoglen i øret med nedsat hørelse til følge samt en ødelagt benprotese. En kammerats kæbe brækkede tre steder, mens landsmanden fik knoglebrud. Der var angiveligt mange mennesker til stede, men ingen greb ind. Politiet afhørte senere KimZu's personale men afviste ifølge danskeren at indlede en efterforskning, da sagen angiveligt var 'uløselig'. Overfor Ekstra Bladet har barens daglige leder fastholdt, at ingen af hans ansatte havde noget med overfaldet at gøre. Der eksisterer ingen overvågningsbilleder af hændelsen. Ahmad Walid Rashidi, som har mistet en bror og sin far under krigen i Afghanistan, er nu tilbage i Athen sammen med en fotograf for at sætte fokus på overfaldet og det eskalarende fremmedhad i Europa, som det efter hans mening havde grobund i. Vis mere Luk

Politiet meldte i første omgang tilbage til danskeren, at der ikke var grundlag for at indlede en efterforskning, selvom der efter Ahmads opfattelse var mange øjenvidner til stede, da syv til ti dørmandstyper overfaldt ham og de to kammerater foran natklubben KimZu og angiveligt råbte rascistiske skældsord.

Ekstra Bladets omtale af voldssagen i avisen 28. juli 2020

Ahmad Walid Rashidi har også overtalt flere oppositionspolitikere til at stille spørgsmål i parlamentet Vouli ton Ellinon.

Ahmad: Betændt situation

- Jeg forstår godt, hvad der ligger bag det her. Der er jo en meget betændt situation i Grækenland med mange flygtninge, en enorm polarisering og en hårdt belastet økonomi. Det er i den grad et land, der går den forkerte vej, forklarer Ahmad Walid Rashidi.

Ahmad Walid Rashidi har haft rygende travlt med at give interviews til græske medier under sit genbesøg i Athen. Her holder han sig opdateret på sin mobiltelefon. Foto: Lars Schmidt

Den ihærdige studerende afviser, at der især skulle være tale om en personlig kampagne. Han håber, at hans eksempel i allerbedste fald kan hjælpe med til at rykke ved diskrimination i politiet og det politiske system i de europæiske lande.

- Der er racisme alle vegne og det bliver værre og værre. Retfærdighed har jeg ikke opnået, men jeg har fået anerkendt, at politiet ikke har gjort det godt nok, og at der er alvorlige strukturelle knuder i Grækenland.

Ahmad Walid Rashidi agter at blive i Grækenland, indtil han har dokumenteret sikkerhed for, at græsk politi efterforsker overfaldet og går efter at rejse konkrete sigtelser i hans sag.

Forsvarer: Det er en farlig kurs

Danskerens forsvarer, Silvia Boyanova, oplyser, at politiets foreløbige materiale i voldssagen mandag vil blive gennemgået under et retsmøde bag lukkede døre.

- Jeg kan derfor ikke kommentere sagen. Ikke udover, at politiet virkelig arbejder hurtigt nu, siger advokaten, som heller ikke vil oplyse, om der er anholdelser eller sigtelser på vej.

Silvia Boyanova vurderer, at hendes klients kritik af politiets arbejde lige efter overfaldet har været helt i orden. Hun er enig i, at de (politifolkene, red.) 'ingenting gjorde'.

- Men som sagen udvikler sig nu, er det en farlig kurs at blive ved med at gå til medierne, mener Silvia Boyanova.

- Hvorfor? Fordi din klient lægger sig ud med myndighederne?

- Det kan jeg ikke uddybe.

