Dansk zoo-ejer i chok: Ni kænguruer stjålet

Tyve har i nattens mærke stjålet ni ud af ti kænguruer fra Munkholm Zoo i Balle i Syddjurs Kommune.

De er trængt ind i kænguru-indhegningen mellem klokken halv otte fredag aften og klokken otte lørdag morgen. Ifølge politiet har kænguruerne en samlet værdi på 40.000 kroner.

- Det kan jeg bekræfte. Munkholm Zoo har fået stjålet fire voksne hunner og fem unger. En af dem er en helt hvid albino-kænguru, lyder det fra vagthavende ved Østjyllands Politi Morten Hansen.

Det var ejeren af Munkholm Zoo, Benny Johansen, der noget chokeret selv opdagede og anmeldte forbrydelsen.

Efterlysning af 9 kænguruer der er blevet stjålet i aftes/nat fra Munkholm Zoo. Den ene kænguru er albino. Har man oplysninger i sagen, bedes man ringe 114. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 12, 2019

- Det gør virkelig ondt i hjertet. Ikke nok med dyrene, at de er blevet stresset, og det er en flok, vi har bygget op i mange år for at have gode gener. Det er nogen af det værste, at ens dyr er blevet stjålet, lyder det nedslået fra Benny Johansen.

Hopper panisk rundt

Det var da Benny Johansen var ude og gå sin rutinemæssige morgenrunde, at han opdagede, at den var gal.

- Jeg kan hurtigt se, at der kun er én kænguru tilbage, og den hopper rundt helt forvirret og panisk rundt, siger zooejeren.

- Jeg tænkte: 'For søren da! Er de sluppet ud?' Men det var de selvfølgelig ikke. For det flethegn, vi bruger, er noget af det bedste, man kan bruge til dyr, og det var tydeligt at se, det var klippet op, og det havde været en del tumult, fortæller Benny Johansen videre.

Politiet er i fuld gang med at undersøge stedet. Har man set eller ved noget, hører politiet meget gerne nærmere på telefon 114.

- Der er nogle hjulaftryk og sålaftryk. Vi kommer til at lave nogle afhøringer, men det er ikke noget overvågningskamera, siger politiets vagthavende.

Har mistet håbet

Ifølge politiet har kænguru-tyvene vidst, hvad de havde i gang i. Det er nemlig ikke helt nemt at stjæle en kænguru. Det forklarer Benny Johansen.

- Skal man fange en kænguru, skal man holde den i halen, den er bomstærk og dens klør kan rive op i ens kød. Så de har virkelig vidst, hvad de lavede, siger han.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor de ni kænguruer skulle være blevet stjålet, udover at de muligvis kan sælges videre. Derfor må politiet arbejde hurtigt, hvis de vil finde kænguruerne i tide.

Zooejeren selv tror ikke selv på, at han får sine kænguruer tilbage.

- Jeg tror sgu ikke, de bliver fundet. Man ved jo aldrig, nu bliver der jo skrevet om det. Hvis der pludselig er nogen, der ser en flok kænguruer, så håber jeg, de reagerer. Man altså, tyveknægte går jo ikke ligefrem og praler med, at de har ni kænguruer, siger Benny Johansen.

Munkholm Zoo har over 400 dyr fordelt på 90 forskellige arter.

Indehaverne, Annelise og Benny Johansen, har drevet zooen i 25 år. De har i cirka to år forsøgt at sælge den, men uden held.