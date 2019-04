Danske Banks revisor politianmeldt

Erhvervsstyrelsen har politianmeldt Danske Banks revisor Ernst & Young, der afgav revisionspåtegning på regnskaberne for 2014.

Det skriver Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

'Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at EY i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.'

'Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt,' lyder det i pressemeddelelsen.

Politianmeldelsen vedrører lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, skriver styrelsen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra EY, men hverken pressetjenesten eller den adm. direktør har indtil videre taget telefonen.

At revisionsselskabet er genstand for efterforskning i forbindelse med Danske Bank har tilsyneladende ikke skræmt de to virksomheder fra at samarbejde. Således offentliggjorde de to virksomheder for cirka to uger siden, at Danske Bank er blevet hovedsamarbejdspartner omkring prisen EY Entrepreneur Of The Year. En pris som Stein Bagger vandt i 2008 - faktisk nogenlunde på samme tid, som han stak fra Danmark og et massivt svindelnummer.

