Danske Chris ombord på ulykkes-skib

- Vi får at vide, at vi er stødt sammen med et andet skib, fortæller dansk familie

Et krydstogtskib ramte kajen og en turistbåd i den italienske by Venedig søndag formiddag.

Krydstogtskibet hedder MSC Opera, og ombord var blandt andet en dansk familie.

De var i gang med at spise morgenmad, da ulykken fandt sted.

- Vi sidder og spiser morgenmad, da vi pludselig kan mærke to mindre bump. Vi tænker egentlig ikke videre over det, men så starter en alarm, hvorefter personalet begynder at rende rundt, fortæller 25-årige Chris Feldt til Ekstra Bladet.

Må vente med at gå i land

Chris Feldt er på ferie med både forældre, bror, kæreste og barn. Og planen for dem alle seks var oprindeligt, at de skulle af i Venedig, men de må vente lidt endnu, før de kan stå af båden.

- Vi får at vide over højtalerne, at vi er stødt sammen med et andet skib, så vi må vente med at gå i land, fortæller han.

- Seneste melding er, at vi skal vente 45 minutter endnu, fortæller han til Ekstra Bladet omkring klokken 13.30.

Ingen panik

Chris Feldt fortæller, at der ikke er meget panik ombord på skibet.

- Der er generelt fin stemning hernede. Der er ikke rigtig noget panik, og vi får løbende besked om, hvad status er, fortæller han.

Familien håber dog på, at de snart kan komme af båden, da familien fra Horsens skal hjem med flyet fra Venedig i morgen, mandag.

- Det ville være virkelig dejligt, hvis vi kunne nå det, siger han.

Omkring klokken 14.10 skriver Chris Feldt til Ekstra Bladet, at skibet er lagt til kaj, og at de er begyndt at tage folk af skibet.

Nedenfor kan du se billeder fra krydstogtskibet. Artiklen fortsætter efter billederne ...

Foto: Chris Feldt

Foto: Chris Feldt

Foto: Chris Feldt

Foto: Chris Feldt

Foto: Chris Feldt

Foto: Chris Feldt

Tekniske problemer

MSC Cruises, som ejer krydstogtskibet, oplyser ifølge internationale nyhedsbureauer, at MSC Opera skulle til at lægge til i en passagerterminal, da det fik tekniske problemer.

- To slæbebåde, der ledede skibet, var ude af stand til at forhindre, at krydstogtskibet ramte turistbåden, hedder det.

- De to slæbebåde forsøgte at stoppe det gigantiske skib, men et kabel knækkede. Det blev ødelagt ved kollisionen med flodbåden, siger Davide Calderan, som er formand for slæbebådenes sammenslutning i Venedig.

Italienske medier skriver, at mindst fem personer blev kvæstede ved ulykken.