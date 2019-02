Danske Dennis bag tremmer i 600 dage: Får uventet 'hjælp' af Putin

I mere end 600 dage har Dennis Christensen siddet i et russisk fængsel.

I maj 2017 blev han anholdt af maskerede russiske agenter, fordi han er medlem Jehovas Vidner.

Det blev en måned forinden gjort ulovligt, da Ruslands højesteret 20. april besluttede, at Jehovas Vidner skulle betegnes som en ekstrem religiøs gruppering.

Og det har fået alvorlige konsekvenser for danske Dennis Christensen.

Retssagen mod ham er lige nu i gang, og anklagemyndigheden gjorde det i sidste uge klar, at de ønskede, at danskeren skulle idømmes seks år og seks måneders fængsel.

Men midt under retssagen har han fået en uventet håndsrækning fra selveste Vladimir Putin.

Irina Christensen støtter sin mand foran retsbygningen. Foto: REUTERS/Andrew Osborn

Putin overrasket

I et møde med Yekaterina Shulman, der er medlem af Presidential Council for Civil Society and Human Rights, fik den russiske præsident at vide, at 404 ud af 489 på russernes liste over personer fra en ekstrem religiøs gruppering er fra Jehovas Vidner.

Og det kom bag på præsidenten, der med sin reaktion gav håb til den tiltalte dansker.

- Vi skal behandle repræsentanter fra religioner ens, men det er også vigtigt at tage hensyn til det samfund og land, som vi lever i. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal stemple medlemmer af religiøse fællesskaber som medlemmer af destruktive terrororganisationer. Det er komplet nonsens, og skal forbedres omgående.

Den bygning, hvor Dennis Christensen har siddet fængslet i snart to år. Foto: REUTERS/Andrew Osborn

- Jehovas Vidner er også kristne mennesker, så jeg forstår ikke helt, hvorfor de bliver retsforfulgt. Det skal vi have set på, sagde han ifølge Washington Post på mødet.

46-årige Dennis Christensen forklarede sig for sidste gang i retten 28. januar, og det forventes, at der falder dom onsdag 6. februar.

Danskeren er den første, der er blevet anholdt i forbindelse med at praktisere en ulovlig religion, og derfor er manges øjne rettet mod netop den dom.

Der er ifølge Jehovas Vidner 175.000 medlemmer i Rusland.

Konfiskerede biblen

I en pressemeddelelse fra 2017 skrev Jehovas Vidner selv, at den danske mand og flere andre medlemmer blev stormet af op mod 15 svært bevæbnede og maskerede agenter fra FSB (den føderale sikkerhedstjeneste i Rusland - tidligere kendt som KGB red.) i den russiske by Oryol nær grænsen til Ukraine.

- Mindst 15 svært bevæbnede politi-folk og folk fra FSB stormede en fredelig religiøs begivenhed i byen Oryol. Politiet tog kopier af alles dokumenter og konfiskerede alle elektroniske apparater. Derudover valgte politiet at anholde en dansk statsborger, skrev Jehovas Vidner i en pressemeddelse.

Foto: REUTERS/Andrew Osborn

Advokat Yaroslav Sivulsky fortalte ifølge USA Today samtidig, at årsagen til danskerens anholdelse er, at han var den eneste, der læste højt fra biblen, da politiet ankom.

Den tyske kansler Angela Merkel har tidligere udtrykt bekymring for, at russerne har besluttet for at gøre det ulovligt at være en del af Jehovas Vidner i Rusland.

Det er blandt andet blevet beskrevet her i New York Times.

Vladimir Putin i et møde med forsvarsminister, Sergei Shoigu, og udenrigsminister Sergei Lavrov. Foto: Ritzau Scanpix

