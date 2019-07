Danske familier i drama: Her synker turistbåd

To danske børnefamilier gennemlevede onsdag et sandt mareridt på deres ferie i Kroatien, da deres turist-båd pludselig tog vand ind og sank en kilometer fra land. Familiefar sender kraftig advarsel til andre turister

Stemningen skiftede fra fred og idyl til panik på få øjeblikke, da et sandt drama onsdag eftermiddag udspillede sig ud for kysten af den kroatiske havneby Trogir.

På vej hjem fra en såkaldt 'Three Island Tour,' som er en dags-rundtur mellem tre små øer ud for Trogirs kyst, tog den lille turistbåd med de to danske børnefamilier om bord, 28 passagerer i alt, pludselig store mængder vand ind.

'Den var helt gal'

Thomas Kauffmann Lund havde sammen med sin kone Lise Lund og deres fire børn, samt Lises brors familie booket turen.

- Vi sad bagerst i båden på vej hjem, da en af børnene pludselig bemærker, at der ligger vand i bunden af bådens bagende. Øjeblikke senere er der nok vand i båden til at fylde et helt badekar. Det gik virkelig stærkt, fortæller en tydelig berørt Thomas Kauffmann Lund over en telefon-forbindelse fra Kroatien til Ekstra Bladet.

De to danske familier hygger i bagenden af den lille turist-båd, inden det hele gik galt. Foto: PRIVATFOTO

Bådens kaptajn forsøgte ifølge Thomas at balancere bådens vægt, ved at bede en gruppe franske turister, deriblandt en højgravid kvinde, om at stille sig i bådens forende, mens de to danske familier blev bedt om at stimle sammen på midten af båden.

- Det hjalp ikke. Der blev ved med at komme mere vand ind. Der gik det virkelig op for mig, at det var alvor. Vi voksne formåede at bevare roen for børnenes skyld, men der farer tusind tanker gennem hovedet. Hvad gør jeg med børnene, når båden synker lige om lidt?, fortæller han.

Vrede mod kaptajnen

Da alvoren var gået op for alle om bord, tog mareridtet endnu en drejning. Kaptajnen blev ifølge Thomas ved at insistere på, at han kunne fikse problemet, og passagererne måtte til sidst selv tage affære.

- Det var vanvittigt. Han gik bare panisk rundt og sagde ' i can fix this.' Helt virkelighedsfjern. Vi begyndte at råbe og vinke til flere både, der heldigvis var i nærheden. Da det gik op for dem, at det var alvor, kom de hen til os, siger Thomas.

Men den paniske kaptajn ville i første omgang slet ikke modtage hjælp fra de både, som nu var kommet dem til undsætning. Ifølge Thomas blev han decideret vred og sparkede et reb væk, som en af redningsbådene forsøgte at gøre sig fast med. De fik dog alligevel lagt til op ad den synkende skude.

- Manden i redningsbåden råbte, at vi kunne få børnene ombord. Da vi skulle til at sætte dem i båden, forsøgte kaptajnen gudhjælpemig at komme om bord som den første. Han blev dog skubbet tilbage, og vi fik børnene væk.

Adskilt og uden redningsveste

Men selvom børnene nu var på vej i sikkerhed, og der hurtigt kom flere både til at hjælpe de voksne, så har særligt den del af oplevelsen sat sig i de to familier. Hans to yngste børn, tvillinger på otte år, kom væk med den første båd.

- De var skrækslagne. Og deres ansigter, da de sejlede væk, mens vi stadig stod på den synkende båd, det glemmer jeg aldrig. Det var forfærdeligt, fortæller Thomas.

- Heldigvis kom min svogers ældste søn med om bord sammen med dem. Han gjorde det virkelig godt og fik beroliget dem så godt han kunne. Han har fået mange kram siden i onsdags, siger han.

Thomas Kauffmann Lund tog dette billede af båden, der har lagt sig på bunden, da han som en af de sidste blev sejlet væk.. Foto: PRIVATFOTO

Båden med de 28 turister om bord havde ifølge Thomas kun fire redningsveste om bord, og han sender derfor en stærk advarsel til andre, der overvejer en lignende tur.

- Undgå de små turistbåde. De kan være de rene dødsfælder. Få tjekket, om der er redningsudstyr, og om der kommer flere om bord, end båden er beregnet til. Man kan åbenbart ikke regne med, at sikkerheden er i orden.

- Hvis det var sket femten minutter tidligere, havde vi været ude på åbent hav uden andre både i nærheden. Den tanke tør jeg slet ikke tænke til ende, siger Thomas.

Alle kom sikkert i land og turistbåden lagde sig på bunden, så bådens overdel stak op over vandoverfladen.

Thomas Kauffmann Lund sidder øverst til højre i hvid t-shirt. Han kone Lise Lund sidder som nummer to fra venstre i nederste række. Foto: PRIVATFOTO

Børnene er bange

Thomas Kauffmann Lund har siden ulykken været i kontakt med både Udenrigsministeriet, de kroatiske søfarts-myndigheder og bureauet, de bookede turen hos.

Hvad de beslutter at gøre i forhold til bureauet og kaptajnen på båden, ligger endnu ikke fast. Men de er blevet tilbudt krisehjælp gennem Offerrådgivningen, og det får førsteprioritet, når de søndag vender hjem til Danmark.

- Vi voksne er selvfølgelig også mærkede af det hele, men det har været værst for børnene. De har slet ikke villet i nærheden af vandet siden ulykken, og de taler meget om det. Men det er selvfølgelig dejligt, at de har lyst til at snakke, og vi har brugt mange timer sammen på at tale det hele igennem allesammen, siger han.

Særlig børnene var hårdt ramt efter den voldsomme oplevelse. Foto: PRIVATFOTO

Bureauet Eros Travel, som familien bookede turen igennem, beklager på en mail til Ekstra Bladet ulykken overfor passagererne, men vil ikke udtale sig om den konkrete sag, før den endelige politi-undersøgelse er færdig. De bekræfter, at hændelsen fandt sted, og understreger desuden, at de ikke er ansvarlige for sikkerheden på den slags ture, da de blot formidler kontakten til bådenes ejere. De siger dog, at alle deres samarbejdspartnere har de korrekte certifikater og tilladelser, og at inspektioner af bådenes tilstand varetages af det lokale havnekontor.

Udenrigsministeriets Borgerservice siger til Ekstra Bladet, at de er orienteret om sagen, men at de ikke kan give yderligere oplysninger, da de har tavshedspligt i personsager.

