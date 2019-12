Danske forbrugere advares mod for stor tillid til netbutikker

Danske forbrugere har måske lidt mere tiltro til dansksprogede netbutikker, end hvad godt er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv midt i julehandlen.

Dansk Erhverv har fået Norstat til at undersøge danske forbrugeres forhold til at handle i netbutikker.

Her viser det sig blandt andet, at 61 procent af forbrugerne tror, at så længe netbutikken er på dansk, så kan man forvente, at varerne lever op til danske regler og love.

Flere eksempler

Selv om det juridisk set er korrekt, tyder alt på, at det er for rosenrødt et billede, når det kommer til netbutikker uden for Europa, lyder det fra de to organisationer.

- Det er nok en kende for optimistisk, desværre, siger Dansk Erhvervs markedschef for handel, Lone Rasmussen.

- For det er ikke altid en dansk netbutik, der gemmer sig bag en dansksproget hjemmeside. Man er nødt til som forbruger at være kritisk.

En hjemmeside skal egentlig følge lovgivningen i det område, som den målretter sig mod. Derfor skal udenlandske netbutikker, der har en dansksproget hjemmeside, opfylde danske krav til varerne.

Det har de to organisationer dog indsamlet over 30 eksempler på, at de ikke gør. Det kan eksempelvis være, at produkterne indeholder stoffer, der er forbudt i Danmark.

Som eksempel har DR tidligere fundet legetøj i netbutikken Wish, der indeholdt hormonforstyrrende stoffer, som kan give børn dårlig sædkvalitet og misdannede kønsdele.

Forbrugerrådet Tænk fraråder ifølge vicedirektør Vagn Jelsøe at købe bestemte varer på nettet, hvis man ikke er sikker på, at producenten er fra EU-lande og dermed underlagt EU-lovgivning.

- Hold dig fra legetøj. Det handler om skarpe ting og små dele. Hold dig fra elektronik. Det kan bryde i brand eller være usikkert på anden måde, siger han.

- Og kosmetik. Fordi når der er kemi i tingene, så er det jo særligt følsomt, når det decideret er noget, vi smører på huden.