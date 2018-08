Danske Malthe blev falsk anklaget for overgreb på børn: 'Det var svært at stille så meget op'

Den 26-årige pædagog Malthe Thomsen fortæller i en ny TV2-dokumentar 'Når politiet lyver', hvordan han oplevede at blive falsk anklaget og derefter tilstå seksuelt overgreb på børn i New York i 2014

I 2014 gennemgik den 26-årige pædagogstuderende Malthe Thomsen et regulært helvede i New York, USA.

27. juni 2014 bankede det på Thomsens dør i New York, og her stod politiet, og de ville snakke med ham på stationen.

Han var blevet meldt til politiet af en kollega - falsk anklaget for at have forgrebet sig på 13 børn på sin arbejdsplads i New York. Et land og en by som han tidligere havde haft en drøm om at bo i.

I en ny dokumentar på TV2 'Når politiet lyver', som kan ses i aften klokken 20, fortæller den nu 26-årige Malthe Thomsen om den hårde tid i 2014 og hans kamp for at få erstatning fra kvinden, der anklagede ham.

- Jeg kan godt mærke, at det tager meget på alle, fordi jeg ikke kan koncentrere mig så godt. I slutningen af sidste semester gik jeg fra at få 12 til at få 02.

- Der er ikke så meget, der gør mig glad for tiden.

- Hvis det først går nedad, så kan jeg virkelig mærke, hvor træt og udmattet jeg er, siger en tydeligt berørt Malthe Thomsen i dokumentaren.

Malthe Thomsen blev hængt ud på forsiden af Daily News som 'Sexmonster' 4. juni 2014. På forsiden sad hans kusine på hans skuldre. Her ses han i august 2018 Foto: Jonas Olufson

I dokumentaren kan man se Malthe Thomsen under en afhøring 27. juni 2014, hvor han skriver under på en tilståelse om, at han har forgrebet sig på børnene.

Derefter bliver tilståelsen vist til kameraet. Politiet overbeviste Thomsen om, at de havde videobeviser af hans ugerninger, og det stolede han på, selvom han aldrig havde set videoen.

Han blev efterfølgende varetægtsfængslet i det berygtede fængsel Rikers Island 2. juni 2014.

4. juni kunne han se sig selv på forsiden af Daily News med sin kusine på skuldrene med teksten 'Sexmonster'.

Malthe Thomsen-sagen Juni 2014: En kvindelig kollega anklager Malthe Thomsen for at have forgrebet sig på 13 børn på sin arbejdsplads. 5. juni 2014: Kvinden, der anklager Malthe Thomsen, bliver fyret, og Malthe Thomsen får at vide af ledelsen på sin arbejdsplads, at sagen er lukket. 27. juni 2014: Kvinden melder Malthe Thomsen til politiet. Det fører til, at Malthe Thomsen bliver anholdt, afhørt og sigtet. 2. juni 2014: Malthe Thomsen bliver varetægtsfængslet i det berygtede fængsel Rikers Island, der ligger på en ø lidt uden for New York. 4. juni 2014: Daily News bringer en historie om Malthe Thomsen på forsiden. Han bliver betegnet som et 'sexmonster', der har forgrebet sig på flere børn. Avisen når frem til hans medindsatte. Det medfører, at han modtager trusler fra de andre indsatte. 5. juli 2014: Thomsen flyttes til isolation af hensyn til hans egen sikkerhed. 8. juli 2014: Malthe Thomsen løslades mod en kaution på 2,2 millioner danske kroner, da anklagens hovedvidne stadig er i Grækenland. Derfor skal der bruges mere tid på at undersøge sagen. Malthe Thomsen får besked om, at han ikke må forlade Manhattan og bliver iført en gps-fodlænke, der registrerer, hvor han befinder sig. 13. november 2014: Anklageren meddeler på et retsmøde, at de ikke er i stand til at løfte bevisbyrden og opgiver derfor at rejse tiltale mod Malthe Thomsen. 20. november 2014: Malthe Thomsen rejser hjem til Danmark. Kilder: DR og Malthe Thomsen Intet beløb er passende

Efterfølgende sagsøgte Malthe Thomsen og hans forsvarer Jane Fisher-Byrialsen både anklagemyndigheden, politiet og den kvinde som havde anklaget ham. Thomsen fik 500.000 kroner samlet af anklagemyndigheden og politiet 20. september 2016. 12. juni 2018 indgik han forlig med kvinden som havde anklaget ham, og her fik han et millionbeløb, som han ikke må oplyse. - Der er ikke noget beløb, som er passende for det, som jeg har været igennem. Det findes ikke. For mig har det handlet om, hvad der var muligt, og så prøve at få det bedst mulige udgangspunkt til at komme videre. - At opsøge retfærdighedsfølelsen er næsten håbløst. Nu er det kvinden, der anklagede mig, der bliver straffet hårdest, men for mig er det politiet og anklagemyndigheden, der skal være en tand klogere. - Jeg synes, at forliget var godt efter omstændighederne. Vi kunne ikke gøre det bedre, som tingene har udviklet sig. Det er en kæmpe lettelse at kunne betale mine forældre tilbage og komme videre, siger Malthe Thomsen til Ekstra Bladet.

Til Ekstra Bladet fortæller 26-årige Malthe Thomsen, at han var meget gal over at se sig selv på forsiden, mens han sad i fængsel, specielt fordi hans kusine var med på billedet.

- Da jeg kom over i beskyttet varetægt, viste de så den her forside på avisen, som var grunden til, at jeg kom derover. Jeg kan så se, at det er et billede, hvor min kusine sidder på mine skuldre, selvom hendes ansigt er sløret. Det var næsten det, som jeg blev mest gal over, siger Thomsen.

Troede, sagen var slut

Han husker, at der var meget uvished i perioden op til anholdelsen af politiet. Han blev på et tidspunkt sendt væk fra sin arbejdsplads.

- Den dag, hvor jeg blev taget ud af klassen, havde jeg en fornemmelse af, at der er noget med hende der, men hvad er det? Også det med, at jeg ikke kunne få klare svar fra ledelsen, så tænkte jeg 'Hvad foregår der?'. Hele det her med at gennemskue, hvad der sker. Det var ekstremt kaotisk.

I tiden op til anholdelsen fortæller Malthe Thomsen, at der havde været drama angående den kollega, som anklagede ham.

- Det var allerede hektisk på arbejdspladsen i New York inden denne sag, da den kollega, som havde anklaget mig, også havde anklaget en anden kollega for at være for grov ved børnene.

Malthe Thomsen blev meget overrasket over, at politiet måtte lyve for at få en tilståelse. Foto: Jonas Olufson

Han fortæller ligeledes, at ledelsen på arbejdspladsen i starten af juni 2014 forsikrede ham om, at sagen var forbi, da hendes anklage var falsk, men det skulle vise at blive meget værre for Malthe Thomsen, da politiet få uger senere bankede på døren.

Han anså ikke politiet som farlige, og de var også venlige, men en time inde i afhøringen ændrede tonen sig gevaldigt.

Vidste ikke, at politiet måtte lyve

Malthe Thomsen vidste ikke, at politiet i USA måtte lyve for at komme frem til en tilståelse hos den anklagede.

- Jeg havde slet ikke tænkt over det amerikanske system på forhånd. Det kan jo være, det var noget, man kunne opfordre folk til at sætte sig ind i de systemer, i de lande som man rejser til. Jeg er normalt et ret tillidsfuldt menneske.

- Jeg tænkte, at hvorfor skulle politiet ikke sige det rigtige.

I dokumentaren bliver der fortalt, at politiet i USA er gode til at bruge metoder, der kan få selv den mest uskyldige person til at erkende sig skyldig i en forbrydelse blandt andet ved brug af den såkaldte REID-metode. Metoder, som er forbudt i mange vestlige lande.

Hvorfor tilstod du, når du vidste, at du ikke havde gjort noget?

- De har de her metoder, som virker 95 procent af gangene, og så er det egentlig lige meget, om man er skyldig eller uskyldig.

- Det var svært at stille så meget op, siger han til Ekstra Bladet.

I november 2014 blev anklagen mod Malthe Thomsen droppet, men i månederne op til afklaringen var Malthe nervøs for at skulle tilbage i fængslet.

- Jeg var ekstremt bange for at skulle tilbage i fængslet. En ting var 90 års fængsel, men hvis jeg bare skulle tilbage i to år, er jeg ikke sikker på, at jeg havde klaret det, siger han.

I dokumentaren 'Når politiet lyver' følger man også tre andre sager om falsk tilståelse med den danske forsvarsadvokat i New York Jane Fisher-Byrialsen i spidsen, og fælles for alle tilståelserne er, at de 'bare gerne ville ud i friheden'.

