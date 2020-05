Danske rigmænd i krig om elefant

To danske erhvervsfolk kæmper disse dage en bitter strid om en stjålet fire meter høj elefant.

I sidste uge måtte den kendte finansmand og medstifter af LøkkeFonden Lars Kolind nemlig gå til politiet og melde en elefant, han mener at eje, stjålet.

Det skriver Skive Folkeblad.

Der er dog ikke tale om en vaskeægte, levende elefant, men en stor model i glasfiber, som er forsvundet fra sin normale plads i Højslevskoven nær Skive.

Erhvervsmanden Lars Kolind ejer skoven, og mener dermed også, at han ejer elefanten.

Men skovens tidligere ejer Timothy Jacob Jensen fastholder, at han ejer elefanten, og derfor blot har afhentet den.

- Timothy har tilstået tyveriet, og jeg går ud fra, at politiet sørger for, at elefanten kan komme tilbage på sin plads i god behold, siger Lars Kolind til mediet.

Han overtog skoven fra det kendte designerfirma Jacob Jensen Design i januar, men virksomhedens tidligere direktør og chefdesigner mener ikke, at den overtagelse indebar elefanten.

Derfor har han blot anerkendt, at have hentet elefanten, lyder forklaringen:

- Jeg har hverken begået eller tilstået noget tyveri. Men jeg er da glad for, at vi kan give folk lidt at grine ad i de her tider. For jeg synes faktisk, det er lidt komisk, siger Timothy Jacob Jensen til Skive Folkeblad.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Timothy Jensen er søn af den berømte danske designer Jacob Jensen. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Forretningspartnere

Timothy Jacob Jensen fortæller til TV Midvest, at elefanten nu står hjemme i hans have, hvor den skal gøres rent. Han købte den selv for en del år siden, forklarer han videre.

Lars Kolind og Timothy Jacob Jensen har tidligere været partnere i virksomheden Jacob Jensen Design, men sidstnævnte har solgt sine aktier i det kendte designerfirma, som Lars Kolind nu er bestyrelsesformand for.

Derfor er den tidligere finansmand med en fortid i blandt andre Grundfos også sikker på, at sagen falder ud til hans fordel.

'Jeg overlader sagen til politiet. Jeg har fuld tillid til, at de finder ud af, hvem skulpturen tilhører. Og det er ikke Timothy', skriver Lars Kolind til TV Midtvest.