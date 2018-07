Dansker anholdt i Israel

En dansk statsborger er blevet anholdt i Israel. Det bekræfter Udenrigsministeriet mandag.

Søndag oplyste Enhedslisten i en pressemeddelelse, at den norske lokalpolitiker Mikkel Grüner, der er dansk statsborger, var blevet anholdt.

Udenrigsministeriet kan ikke oplyse identiteten på den anholdte - sådan noget må myndighederne herhjemme nemlig ikke oplyse på grund af tavshedspligt.

Ministeriet oplyser, at det følger sagen og yder "sædvanlig konsulær bistand".

Mikkel Grüner er dansk statsborger, men bosat i Bergen i Norge. Her er han lokalpolitiker. Foto: Ritzau Scanpix/Tor Høvik

Medicinsk udstyr

Den norske båd 'MS Kårstein' og seks besætningsmedlemmer ville bryde Israels blokade af Gaza.

Deres formål var, at levere medicinsk udstyr til Gaza. På turen har den norske båd sejlet sammen med to svenske både til farvandet ud for Gaza og Israels kyst.

De to både stævnede ud fra Siciliens kyst, inden de satte kursen mod Gaza.

Ifølge organisationen 'Ship to Gaza Norway' er to besætningsmedlemmer blevet løsladt.

Mistede forbindelsen

De tre både sejlede i samlet flok mod Gaza, men søndag 12.30 mistede de svenske skibe kontakten med 'MS Kårstein'.

- Vi mistede kommunikationen med båden. Det sidste vi hørte fra dem var, at de kunne se fire krigsskibe i horisonten. Vi ved også, at de blev advaret af den israelske marine, der mener, at skibet bryder international lov, fortæller Annika Sander, der er pressetalsmand for 'Ship to Gaza Norway' til Bergen Avisen.

- Vi har ingen information om, hvad der er sket, siger Annika Saner.

Kæresten ved ikke noget

Det har været sparsomt med oplysninger fra de israelske myndigheder. Mikkel Grüners kæreste Sara Bell, fortæller til Bergen Avisen, at hun kun får oplysninger fra 'Ship to Gaza Norway'.

- Vi ved faktisk ikke ingenting, og det vil nok tage lidt tid. Nu venter vi på at få noget pålidelig information, siger Sara Bell til Bergen Avisen.