Dansker anholdt i udlandet: Piratservere lukket ned

To store danske fildelingstjenester, eller såkaldte piratservere, er blevet lukket ned af SØIK, også kendt som bagmandspolitiet.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Der er tale om to tjenester ved navn DanishBits og NordicBits, som havde henholdsvis 40.000 og 5000 danske brugere.

På tjenesterne blev der delt tusindvis af film, tv-serier, bøger, avisartikler og spil ulovligt.

Ifølge politiet blev flere af de delte film delt inden filmene officielt havde premiere.

DanishBits blev anmeldt af RettighedsAlliancen i 2016, og siden har SØIK efterforsket sagen med hjælp fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og andre politienheder.

Skal udleveres til Danmark

Efterforskningen har ført til, at en 33-årig dansk mand er blevet anholdt og fængslet i Marokko.

Manden blev af politiet identificeret som bagmand og fængslet in absentia, hvorefter han blev efterlyst internationalt via Interpol.

Anholdelsen og fængslingen i Marokko skete i oktober med henblik på at få manden udleveret til Danmark.

Kort efter mandens anholdelse blev DanishBits lukket ned.

Ifølge politiet gjorde administratorerne og brugerne af Danishbits sig umage for at skjule deres identitet, og de brugte blandt andet kryptovaluta som betalingsmiddel.

- Det er særdeles tilfredsstillende, at det er lykkes både at få anholdt den formodede hovedmand, og lukket netværket ned. Det er kun lykkes takket være et vedholdende samarbejde mellem vores specialiserede efterforskere, anklagere og IT-eksperter, siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK i pressemeddelelsen.

Mistænkt afgået ved døden

Ved sagen om den anden tjeneste, NordicBits, havde politiet også identificeret en mulig dansk gerningsmand.

Her var der tale om en 69-årig mand, der på det tidspunkt opholdt sig i Spanien.

Manden blev med hjælp fra spansk politi sigtet og afhørt i september, hvor manden erkendte at stå bag og hjalp med at lukke tjenesten ned.

Han var dog på det tidspunkt alvorligt syg, og ifølge politiet er han siden afgået ved døden, hvorfor der altså ikke bliver nogen retslig procedure i den sag.

Politiet har nu sikret sig en masse data i forbindelse med lukningen af de to tjenester, og det kan muligvis føre til andre sigtelser.

- Det vigtigste er helt klart at få standset de ulovlige tjenester, men det kan bestemt ikke afvises, at beslaglagt data kan føre til identifikation af brugerne i de to ulovlige netværk, siger Michael Lichtenstein.