Dansker beskyldt for bestialsk drab på kendiskone og barn: Skandale i retten

En dansk mand mistænkes for at have dræbt sin kone og et treårigt barn i Nigeria, og han er lige nu i retten. Men sagen er blevet påvirket af en skandale

Siden 5. april 2018 har en dansk mand været mistænkt for at kvæle og dræbe sin kone, Zainab Ali-Nielsen, og datteren, Petra.

Mere end et år senere ruller sagen stadig, men nu er den blevet beskæmmet af en skandale.

Det skriver det nigerianske medie The Guardian.

Tirsdag kom det frem, at en af de eksperter, som anklagemyndigheden har sat i spidsen for de tekniske beviser, har vist sig at være en fusker.

Dr. Richard Somiari fremstod i første omgang som en respekteret retsmediciner, der havde gået på Florida International University og studerede 'Crime Scene Processing'. Men virkeligheden var en anden.

I retten indrømmede, at han udelukkende har fået sin titel som 'retsmediciner' ved at tage et 16 timers kursus på nettet. Alligevel har anklagemyndigheden brugt ham flittigt i drabssagen, ligesom han har haft adgang til al følsomt materiale og stået bag fem rapporter.

Samtidig indrømmede Dr. Richard Somiari, at ikke al materiale, som blev taget på gerningsstedet blev undersøgt i laboratoriet.

Sagen er nu udskudt til 28. september.

Tæsket tre gange

Drabet fandt sted sent om natten 5. april i parrets hjem i den nigerianske by Abuja ,og den danske statsborger har været tilbageholdt af de nigerianske myndigheder siden april 2018.

Selv nægter han sig skyldig, men under et retsmøde har anklageren flere beviser mod danskeren.

Politiinspektør og efterforskningsleder Babashola Afolayan var første mand på gerningsstedet, og han forklarede i retten, at han kun fandt den 53-årige dansker, da han ankom til parrets hjem.

Han forklarede også, at konen, der går under kunstnernavnet Alizee, ved flere lejligheder har meldt danskeren for vold.

- Den 18. juli 2017 kom den anklagedes kone omkring klokken to og klagede over, at han omkring klokken et skubbede hende ned i sengen og holdt fast om hendes hals, mens han slog hende. Det var tale om et voldeligt overfald mod kvinden. Hun fortalte også, at hun havde været udsat for vold tre gange tidligere, forklarede Babashola Afolayan. ifølge det nigerianske medie Ripples Nigeria.

Ville slette beviser

Babashola Afolayan forklarede videre, at Zainab Ali-Nielsen mistænkte sin mand for at være stofmisbruger.

- Hun forklarede os, at hun mistænkte, at han er narkoman, fordi han slog hende, når han havde taget stoffer. Alt dette gør ham til vores hovedmistænkte, sagde Babashola Afolayan.

Den danske statsborger havde angiveligt forsøgt at slette beviser fra gerningsstedet, supplerede politikommissær Imohimi Edgal i retten.

- Selvom han efter bedste evne tydeligvis havde forsøgt at fjerne blodpletter fra gulvet, viste retsmedicinernes rapport netop fund af blodpletter. Der blev også fundet blodpletter ved vasken og på et håndklæde, som den mistænkte brugte til at tørre sine hænder med efter forbrydelsen.

'Afrikas Beyonce'

Den afdøde kvinde var en populær sangerinde i Nigeria, som ifølge flere lokale medier var på vej mod et karrieregennembrud, da hun for nylig havde underskrevet en kontrakt med et større asiatisk pladeselskab.

Hun skulle have optrådt til en større stadion-koncert senere på måneden. Desuden blev hun ifølge Daily Beast af flere betegnet som 'Afrikas Beyonce'.

I den lokale presse har sangerindens manager bekræftet hændelsen i en pressemedelelse.

- Det er meget chokerende og en trist udvikling. Vi vågnede alle til den triste nyhed om drabet på hende, lyder det i pressemeddelelsen, hvor manageren ifølge Pulse.ng udtrykker endnu større sorg over at drabsmanden angiveligt skal findes blandt sangerindens nærmeste, lød det.

Helvedes fængsel

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den danske mand lige nu sidder i det frygtede Ikoyi-fængsel.

Flere medier har tidligere beskrevet rædslerne i det overfyldte fængsel, der ligger i en af verdens største byer, Lagos, i Nigeria med over 20 millioner indbyggere.

Blandt andet skriver The Guardian i Nigeria, at 32 mennesker døde i fængslerne alene i 2016. Et andet medie, The Nation, har også gjort op, hvor mange mennesker, der er indsat i fængslet lige nu.

Efter sigende er der indsat omkring 2700 fanger, selv om der kun er plads til 800. Derudover skulle over 200 være børn.

The Nation har også talt med en lang række indsatte, der fortæller, om uhyrlighederne i det overfyldte fængsel. Og trods de mange mindreårige indsatte, så er det ikke for børn.

- Det er en helt anden verden herinde. Mange frygtelige ting, som ingen kan forestille sig eller tale om, sker herinde. Vi er altid pakket sammen som sardiner lige meget, hvor vi sover om natten. Når du ligger ned, så er der en anden indsat klos op af dit hoved med sine føder.

- Vi får heller ikke ordentlig mad, så vi kæmper konstant med sult. Varmen er også uudholdelig, og det er altid et mindre mirakel, hvis man vågner op næste dag, fortæller 15-årige Abdulazeez til The Nation.

Varmt som en ovn

En anden indsat - kendt under navnet Daniel - beskriver, hvordan han er besvimet på grund af varmen fem gange i løbet af en måned.

- Jeg besvimede, fordi vores celle er som en ovn. Varmen blev for meget. Mit liv er gået helt i sort, fordi jeg ikke har penge til at hyre en advokat, så jeg ved ikke, hvor længe jeg skal blive herinde, siger han til The Nation.

En tredje indsat ved navn Dauda beskriver stedet som et sandt helvede, og nu har myndighederne da også fået øjnene op for problemerne i fængslet.

Rigsadvokaten i Lagos Adeniji Kazeem har tidligere i år udtrykt sin store bekymring. Blandt andet har han ifølge The Guardian fortalt, at regeringen i Nigeria bliver nødt til at have mere fokus på forholdene i fængslerne, ligesom de syge skal behandles bedre.

- Vi ønsker ikke at opleve en massiv fangeflugt i Lagos. Det er meningen, at fængsler skal reformere og uddanne fanger, og ikke få dem til at bryde ud eller blive syge, siger Adeniji Kazeem til The Guardian.

Samtidig fortæller han også om frygten for et stor meningitis udbrud i fængslerne forårsaget af varmen.

