Dansker død i Thailand

Der er sorg i dansker-kolonien i den thailandske badeby Hua Hin nær Bangkok, efter den 57-årige Sven Willy Dokkedal ved midnatstid natten mellem torsdag og fredag omkom i en trafikulykke.

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at en dansk statsborger er afgået ved døden i Thailand.

’Vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke bidrage med yderligere oplysninger,’ lyder det.

Ekstra Bladet har talt med den afdødes søster, Susanne Dokkedal Balle, som bor i Sydjylland.

- Svend var et godt menneske, der især som ganske ung levede vildt og udsatte sig for mange uheld, herunder et fald fra toppen af et træ.

- Derfor forekommer det surrealistisk, at han kommer af dage på grund af noget, som han selv var helt uden skyld i, nemlig en ulykke, hvor han som fører af en lille motorcykel pludselig bliver torpederet bagfra af en minibus, siger hun.

- Vi søger om at få lov til at sprede hans aske over havet i Thailand, som var, hvor han hørte til, fortæller hun.

- En dansk præst bosat i Thailand har oplyst, at hun vil være os behjælpelig med at holde en mindehøjtidelighed for Sven, siger hun.

Sven Willy Dokkedal var født i Aarhus, men boede i Hua Hin i cirka 15 år, hvor han i en periode var thailandsk gift.

Han ernærede sig som en vellidt, selvstændig tourguide, og derfor begræder en række forhenværende danske turister på Facebook tabet af Dokkedal.

Naboer tager vare på Sven Willy Dokkedals hund, Tarzan.

De thailandske veje er ifølge WHO blandt verdens mest dødelige.

I gennemsnit dør omkring 30 ud af 100.000 thaier hvert år i ulykker. Til sammenligning var der i Danmark i 2018 tre dræbte per 100.000 indbyggere.

Flest omkommer på knallerter og motorcykler i Thailand, og myndighederne har forsøgt at gøre en indsats for at få folk til køre forsvarligt, ædru og med hjelm. Alligevel dør anslået 20.000-24.000 på vejene hvert år.

Netop minibusser, som udgør en væsentlig del af befordringen i Hua Hin-området, er berygtede for at køre hasarderet.