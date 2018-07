Dansker død i voldsom trafikulykke i Spanien

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En dansker er omkommet i en trafikulykke i byen Vidreres.

Det bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice overfor Ekstra Bladet.

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger er omkommet i Spanien. De pårørende er underrettet. Da vi har tavshedspligt i personsager, kan vi ikke oplyse yderligere, lyder meldingen fra Udenrigsministeriets Borgerservice søndag morgen.

De kan derfor heller ikke oplyse noget om, hvorvidt andre danskere er impliceret i ulykken.

Flere spanske medier, heriblandt Naciódigital, skrev lørdag om en trafikulykke nær den spanske by Vidreres i det nordlige Spanien. Mindst fire unge, spanske statsborgere, der var på vej mod Lloret de Mar, skulle være omkommet, og yderligere to personer blev meldt i kritisk tilstand.

Ifølge de spanske medier var de fire unge fra lokalområdet Girona og mellem 21 og 29 år. Der er tale om tre kvinder og en mand.

Danskeren, der nu er meldt omkommet, var angiveligt en af dem, der af de spanske medier lørdag blev meldt i kritisk tilstand, men som desværre nu er afgået ved døden.

Kørte for stærkt

Ifølge de spanske medier fandt ulykken sted på vejen C-63 ved byen Vidreres i det nordlige Spanien, og der skulle være tale om et frontalt sammenstød mellem bilen, hvor danskeren sad i, og en anden bil.

Motoren fra den ene bil blev fundet 20 meter fra ulykkestedet, og det har fået politiet til at konkludere, at for høj fart kan have været årsag til ulykken. Ulykken skete på en strækning, hvor man måtte køre 60 km/t.

Danskeren, der er omkommet i forbindelse med ulykken, sad i en sort Renault Trafic, men det er fortsat uvist, om vedkommende har været passager eller fører.

Det er samtidig også uklart, om danskeren var alene i bilen.

Ekstra Bladet følger sagen...

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm, takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk