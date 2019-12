Dansker dræbt i uhyggelig skiulykke

En yngre mand har mistet livet på en skitur i Østrig.

Ulykken skete på en piste i et skiområde. Det oplyser familien til manden i et opslag på Facebook.

Samtidig bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for Ekstra Bladet, at en mand har mistet livet i Østrig.

'Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansk statsborger er omkommet i Østrig. De pårørende er underrettet. Udenrigsministeriets Borgerservice har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke oplyse yderligere i sagen', skriver de i en mail.

Ekstra Bladet er bekendt med mandens navn, men vælger ikke at bringe det her.