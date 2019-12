Dansker dræbt i voldsom ulykke i udlandet

En 65-årig dansk fødselar mistede onsdag livet i en trafikulykke i Thailand.

Det oplyser Kaj Sylvestersens bror, Kurt Sylvestersen, til Dagbladet Holstebro Struer.

Familien vidste i første omgang ikke, hvad der helt præcist var sket med deres kære.

Men fredag morgen fik de en melding fra ambassaden om, at Kaj Sylvestersen var død i en trafikulykke på en knallert.

På sin årlige ferie i Pattaya kørte danskeren frontalt ind i en lysmast.

Årsagen til, at Kurt Sylvestersen er stået frem i den danske lokalavis, er, at Kaj Sylvestersen var en ægte klubmand i Struer Boldklub, hvor han har været både træner og formand for seniorudvalget.

Danskeren rejste til Pattaya mandag 9. december.