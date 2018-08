Dansker grillede kød i USA: Nu er han fængslet for kæmpebrand

En 52-årig dansker er fængslet i USA sigtet for at have forvoldt naturbranden Spring Fire, hvor flere hundrede huse er nedbrændt

SAN LUIS, COLORADO (Ekstra Bladet): En 52-årig dansker risikerer flere årtier i fængsel i USA, hvis han kendes skyldig i anklagerne om over 200 tilfælde af brandstiftelse.

Han er sigtet for at have startet den store naturbrand Spring Fire i Colorado i juni, og hvert tilfælde af brandstiftelse repræsenterer en bygning, der gik op i flammer.

Danskeren sidder lige nu fængslet i Costilla County Jail i San Luis, mens myndighederne er i gang med at fuldføre efterforskningen.

212 huse nedbrændt

Antallet af anklagepunkter ventes derfor at stige yderligere i de kommende uger, oplyser anklagerkontoret i Costilla County.

- Vi tæller nu i alt 212 tilfælde af brandstiftelse. Et for hvert hus, der er nedbrændt, siger anklageren på et retsmøde torsdag.

Danskeren var ikke selv til stede i retten, og Ekstra Bladet fik afslag på at interviewe den fængslede.

Den 52-årig danske statsborger. Foto: Costilla County Sheriff's Office

Forkullede træer: Et areal på 437 kvadratkilometer blev ramt af naturbranden. Foto: Mikkel Selin

Grillede kød på bål

Det var drømmen om at blive guldgraver og leve i naturen lagt væk fra landets lov og ret, der bragte danskeren til Colorados bjerge.

Men 27. juni gik drømmen op i røg. I forbindelse med stegning af kød over åben ild startede danskeren ifølge politiet en af de største og mest ødelæggende naturbrande i delstatens historie.

Da han blev anholdt, havde han brandsår på hænder, arme og ben samt i ansigtet. Han havde ifølge politirapporten kun underbukser på og hans T-shirt var fuld af brandhuller.

'Hans hænder rystede, og han virkede nervøs og bange', hedder det i politirapporten.

Tog en middagslur

Danskeren forklarede, at han var vågnet fra en middagslur, da han opdagede, at bålet havde sat ild til et nærliggende buskads.

Bevæbnet med et tæppe havde han forgæves forsøgt at slukke flammerne, og det var i den forbindelse, at han pådrog sig brandskader. Han ringede efterfølgende til alarmcentralen og slog alarm.

Et hus er brændt ned til grunden. Mindst 212 huse gik ifølge myndighederne op i flammer. Foto: Mikkel Selin

Skorsten står tilbage efter branden. Foto: Mikkel Selin

Få dage senere var branden vokset dramatisk i det knastørre terræn og dækkede til sidst et område på 437 kvadratkilometer. Et areal næsten på størrelse med Bornholm.

Snesevis af huse var brændt ned til grunden, og over 2000 beboere var blevet evakueret.

- Det smadrede hele lokalsamfundet. Alle kender nogen, som blev berørt af branden. Heldigvis kostede det ingen menneskeliv, siger undersherif i Costilla County Ricky Rodriguez til Ekstra Bladet.

Boede ulovligt i USA

Danskerens advokat, James Waldo, er bekymret for, om hans klient kan få en fair rettergang i lokalområdet.

- Vi er bekymrede over den meget lille gruppe mulige nævninge, der ikke allerede har en holdning til min klient, siger han på retsmødet.

Costilla County-domhuset. Foto: Mikkel Selin

Danskeren var oprindeligt kommet til USA på et visum, men da det udløb, forblev han i landet uden tilladelse.

Han købte en campingvogn og et stykke jord i bjergene ved Fort Garland, Colorado, hvor han via en hjemmeside forsøgte at etablere en byttebørs for mineraler, som han selv fandt i jorden.

Han ejede ud over sin campingvogn kun en gammel pickup-truck, to rifler og en hund. Hunden - en hvalp - er nu overdraget til det lokale dyreværn, oplyser undersherif Ricky Rodriguez..